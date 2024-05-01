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Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star Sercan hangi yıl yarıştı? İşte hayatı ve biyografisi...

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#Survivor Sercan Yıldırım#Televizyon#Yarışma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 02:33

Survivor Sercan Yıldırım hayatı ve biyografisi ile dikkat çekiyor. 2020 ve 2022 yıllarında yayınlanan Survivor'da yarışan ve Galatasaray'da bir dönem forma giyen Sercan Yıldırım, bu sene All Star'da şampiyonluk için mücadele veriyor. 1990 yılında doğan Survivor Sercan, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. Survivor Nilüfer Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde faaliyet gösteren Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi'ni açtı. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı hakkında bilgiler.

1/4Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star Sercan hangi yıl yarıştı İşte hayatı ve biyografisi...

Survivor Sercan kimdir, sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da mücadele eden Sercan Yıldırım, bu sezon performansıyla göz dolduruyor. Daha önce iki kez Survivor'a katılan Sercan Yıldırım, bir dönem Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor gibi takımlarda forma giydi. Yıldırım, 6 Aralık 2021 tarihinde pilates ve yoga eğitmeni olan Nihan Yönel ile hayatlarını birleştirme kararı aldı. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli mesleği ne? İşte, Sercan Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/4SERCAN YILDIRIM KİMDİR

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

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3/4Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star Sercan hangi yıl yarıştı İşte hayatı ve biyografisi...

Sercan Yıldırım formasını giydiği Fatih Karagümrük takımından özel izin alarak, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. O sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada elenerek bitirdi.

6 Aralık 2021 tarihinde pilates ve yoga eğitmeni olan Nihan Yönel ile hayatlarını birleştirme kararı alıp evlenmişlerdir

4/4Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star Sercan hangi yıl yarıştı İşte hayatı ve biyografisi...

2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

2024 yılında da Survivor 2024: All Star yarışmasında mücadele edecektir.

Survivor sonrası memleketi Bursa'ya dönen Sercan Yıldırım, Ekim 2020 tarihi itibarıyla Nilüfer Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde faaliyet gösterecek olan Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi'ni açmıştır.

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#Survivor Sercan Yıldırım#Televizyon#Yarışma

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