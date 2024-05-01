Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star Sercan hangi yıl yarıştı? İşte hayatı ve biyografisi...

Survivor Sercan kimdir, sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da mücadele eden Sercan Yıldırım, bu sezon performansıyla göz dolduruyor. Daha önce iki kez Survivor'a katılan Sercan Yıldırım, bir dönem Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor gibi takımlarda forma giydi. Yıldırım, 6 Aralık 2021 tarihinde pilates ve yoga eğitmeni olan Nihan Yönel ile hayatlarını birleştirme kararı aldı. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli mesleği ne? İşte, Sercan Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.