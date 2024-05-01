Memur ve SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. TÜİK tarafından 3 Mayıs tarihinde, nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Yılın dördüncü enflasyon verisi ile memur ve emekli maaşlarında belirleyici olan enflasyon farkında tablo görünecek. Açıklanan rakamlara göre Mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Peki, enflasyon farkı ne kadar? Temmuz ayında memur ve SGK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? işte, ayrıntılar.