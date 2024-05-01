MEMUR VE EMEKLİ ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın üçüncü enflasyon verisi açıklandı.Mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için de yüzde 4.53, Mart ayı için de yüzde 3.16 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 15.05 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.