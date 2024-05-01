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MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2024 | Temmuz ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? SSK Bağkur ve emekli enflasyon farkı yüzde kaç? İşte üç aylık enflasyon farkı!

Güncelleme Tarihi:

#Memur Zammı 2024#Emekli Maaş Zammı#Enflasyon Farkı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 03:41

Emekli ve memur zammı 2024 hesaplamaları, temmuz ayı yaklaşırken başladı. Temmuz ayı için belirlenecek olan memur maaş zammı, toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Peki, temmuz ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? SSK Bağkur ve emekli enflasyon farkı yüzde kaç? İşte, memur emekli temmuz zammı hesaplaması ve enflasyon farkı hakkında bilgiler.

1/6MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2024 | Temmuz ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak SSK Bağkur ve emekli enflasyon farkı yüzde kaç İşte üç aylık enflasyon farkı

Memur ve SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. TÜİK tarafından 3 Mayıs tarihinde, nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Yılın dördüncü enflasyon verisi ile memur ve emekli maaşlarında belirleyici olan enflasyon farkında tablo görünecek. Açıklanan rakamlara göre Mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Peki, enflasyon farkı ne kadar? Temmuz ayında memur ve SGK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? işte, ayrıntılar.

2/6MEMUR VE EMEKLİ ENFLASYON FARKI NE KADAR

MEMUR VE EMEKLİ ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın üçüncü enflasyon verisi açıklandı.Mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için de yüzde 4.53, Mart ayı için de yüzde 3.16 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 15.05 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

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3/6MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

4/62024 NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2024 NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları da 3 Mayıs 2024 tarihinde belli olacak.

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5/6MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2024 | Temmuz ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak SSK Bağkur ve emekli enflasyon farkı yüzde kaç İşte üç aylık enflasyon farkı
6/6MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2024 | Temmuz ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak SSK Bağkur ve emekli enflasyon farkı yüzde kaç İşte üç aylık enflasyon farkı
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#Memur Zammı 2024#Emekli Maaş Zammı#Enflasyon Farkı

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