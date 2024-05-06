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Hıdırellez'de tuz yiyip yatmak günah mı? Hıdırellez'de tuz neden yenir? İşte, o detaylar

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Hıdırellezde tuz yiyip yatmak günah mı Hıdırellezde tuz neden yenir İşte, o detaylar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 10:24

Hıdırellez'de tuz yiyip yatmak günah mı ve neden yapılır gibi sorular, ritüellerin gerçekleştirildiği bu günlerde merak konusu oluyor. Hıdırellez ritüellerinden birisi olduğu iddia edilen tuz yiyip yatmak, yaratacağı düşünülen etkiler nedeniyle merak konusu oluyor. Peki, Hıdırellez'de tuz yiyip yatmak günah mı, etkileri neler? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Bereket için yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılacağı, ev, bağ-bahçe, araba isteyenlerin, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına resim bırakacağı hıdırellez günü, çeşitli ritüelleri gözler önüne serecek. Bunlardan birisi de hıdırellezde tuz yiyip yatmak olacak. Peki, Hıdırellez'de tuz neden yenir? İşte, o detaylar

HIDIRELLEZ'DE TUZ NEDEN YENİR?

Hıdırellez gecesi, uyumadan önce tuzlu yiyecekler veya tuz yiyip su içmeden uyunduğunda, o gece rüyada size bir bardak su veren kişinin evleneceğiniz kişi olduğu söylenir. Hatta ritüeli uygulayanlar arasında evleneceği kişiyi rüyasında görenler de var. Tuz oranı tarif edilirken, bir tutam olduğu belirtilir.

HIDIRELLEZ'DE TUZ YİYİP YATMAK GÜNAH MI?

Bununla ilgili dini kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

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