Hıdırellez'de tuz yiyip yatmak günah mı? Hıdırellez'de tuz neden yenir? İşte, o detaylar

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Bereket için yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılacağı, ev, bağ-bahçe, araba isteyenlerin, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına resim bırakacağı hıdırellez günü, çeşitli ritüelleri gözler önüne serecek. Bunlardan birisi de hıdırellezde tuz yiyip yatmak olacak. Peki, Hıdırellez'de tuz neden yenir? İşte, o detaylar

HIDIRELLEZ'DE TUZ NEDEN YENİR?

Hıdırellez gecesi, uyumadan önce tuzlu yiyecekler veya tuz yiyip su içmeden uyunduğunda, o gece rüyada size bir bardak su veren kişinin evleneceğiniz kişi olduğu söylenir. Hatta ritüeli uygulayanlar arasında evleneceği kişiyi rüyasında görenler de var. Tuz oranı tarif edilirken, bir tutam olduğu belirtilir.

HIDIRELLEZ'DE TUZ YİYİP YATMAK GÜNAH MI?

Bununla ilgili dini kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.