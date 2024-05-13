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ORTAK SINAV TARİHİ MAYIS 2024 || 2. dönem 2. yazılı ne zaman, haftaya mı başlayacak? MEB takvimi paylaştı!

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#2. Dönem 2. Yazılı Tarihi#MEB#Ortak Yazılılar Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 12:52

MEB 2. dönem 2.yazılı sınav tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Mayıs ayının da ortalarına gelinmesiyle ortak sınav takvimiyle ilgili araştırmalar da yoğunlaştı. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları ve videolu çözümleri paylaşıldı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı. Peki 2. dönem 2. yazılı ne zaman, haftaya mı yapılacak? İşte ortak sınav takvimi ile ilgili bilgiler...

1/5ORTAK SINAV TARİHİ MAYIS 2024 || 2. dönem 2. yazılı ne zaman, haftaya mı başlayacak MEB takvimi paylaştı

MEB 2. dönem 2. yazılı ne zaman? Mayıs ayının ortalarıyla beraber öğrenciler, ortak sınav takvimini gündemine aldı. İkinci dönem 1. ortak sınavlar Mart ayında uygulandı. Şimdi gözler 2. sınav tarihinde. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı duyuruyla 8. ve 12. sınıfların ortak sınavları bir hafta erkene alındığını paylaştı. Peki 2. dönem 2. yazılı ne zaman, hangi günler? İşte ayrıntılar...

2/5MEB TARİHİ DUYURDU 2. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN, ÖNE Mİ ÇEKİLDİ

MEB TARİHİ DUYURDU! 2. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN, ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönem 2. ortak yazılı sınav takvimi paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem 2’nci ortak yazılı sınavlarının 27 Mayıs - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı.

Ancak Bakanlığa bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihlerinin bir hafta öne alındığı ifade edildi.

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3/5ORTAK SINAV TARİHİ MAYIS 2024 || 2. dönem 2. yazılı ne zaman, haftaya mı başlayacak MEB takvimi paylaştı

Bu doğrultuda 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023/2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

4/5LGS 2024 AYINDA KAÇINDA YAPILACAK

LGS 2024 AYINDA KAÇINDA YAPILACAK?

8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

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5/5YKS 2024 TARİHİ

YKS 2024 TARİHİ

12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

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#2. Dönem 2. Yazılı Tarihi#MEB#Ortak Yazılılar Ne Zaman

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