ORTAK SINAV TARİHİ MAYIS 2024 || 2. dönem 2. yazılı ne zaman, haftaya mı başlayacak? MEB takvimi paylaştı!

MEB TARİHİ DUYURDU! 2. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN, ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönem 2. ortak yazılı sınav takvimi paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem 2’nci ortak yazılı sınavlarının 27 Mayıs - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı.
Ancak Bakanlığa bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihlerinin bir hafta öne alındığı ifade edildi.