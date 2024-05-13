ORTAK SINAV TARİHİ MAYIS 2024 || 2. dönem 2. yazılı ne zaman, haftaya mı başlayacak? MEB takvimi paylaştı!

MEB 2. dönem 2. yazılı ne zaman? Mayıs ayının ortalarıyla beraber öğrenciler, ortak sınav takvimini gündemine aldı. İkinci dönem 1. ortak sınavlar Mart ayında uygulandı. Şimdi gözler 2. sınav tarihinde. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı duyuruyla 8. ve 12. sınıfların ortak sınavları bir hafta erkene alındığını paylaştı. Peki 2. dönem 2. yazılı ne zaman, hangi günler? İşte ayrıntılar...