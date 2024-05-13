SON DEPREMLER 13 MAYIS LİSTESİ || AFAD ve Kandilli son dakika depremler tablosu: Erzincan, Antalya ve Denizli depremle sallandı! Az önce deprem mi oldu?

Güncelleme Tarihi:
|2024-05-13 06:06:13
|37.93611
|28.77417
|7.0
|ML
|2.6
|Sarayköy (Denizli)
|2024-05-13 05:35:15
|40.36722
|27.04361
|7.0
|ML
|0.9
|Biga (Çanakkale)
|2024-05-13 05:10:52
|38.48722
|39.1825
|13.84
|ML
|1.4
|Sivrice (Elazığ)
|2024-05-13 04:54:28
|38.08083
|38.39222
|12.35
|ML
|1.3
|Çelikhan (Adıyaman)
|2024-05-13 04:46:25
|38.17889
|38.5975
|7.0
|ML
|1.3
|Battalgazi (Malatya)
|2024-05-13 04:37:48
|38.47583
|37.23778
|7.03
|ML
|1.5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-05-13 04:36:05
|37.14667
|36.72639
|7.22
|ML
|1.6
|Nurdağı (Gaziantep)
|2024-05-13 04:01:39
|38.08972
|37.57139
|7.07
|ML
|1.8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-05-13 03:58:50
|38.34306
|37.77361
|7.0
|ML
|1.4
|Akçadağ (Malatya)
|2024-05-13 03:34:54
|38.66333
|30.88444
|12.12
|ML
|1.9
|Çay (Afyonkarahisar)
|2024-05-13 03:31:21
|38.47417
|37.33472
|6.93
|ML
|1.3
|Darende (Malatya)
|2024-05-13 02:21:44
|37.15222
|30.45194
|7.0
|ML
|2.5
|Döşemealtı (Antalya)
|2024-05-13 01:02:41
|39.68639
|40.35917
|7.0
|ML
|2.9
|Tercan (Erzincan)