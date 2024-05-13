SON DEPREMLER 13 MAYIS LİSTESİ || AFAD ve Kandilli son dakika depremler tablosu: Erzincan, Antalya ve Denizli depremle sallandı! Az önce deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim AFAD verilerine göre son olarak Erzincan Tercan'da saat 01.02'de 3.9 büyüklüğünde, Antalya Döşemealtı'nda 02.41'de 2.5 ve Denizli Saray'da saat 06.06'da 2.6 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 13 Mayıs tablosu...