EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ || Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı Temmuz ayında ne kadar, yüde kaç olacak? İşte son tahminler

EMEKLİ MAAŞ ZAMAMI NE KADAR OLACAK? İŞTE TAHMİNLER

Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 18,70 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.