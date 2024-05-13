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AİLE DESTEK PROGRAMI MAYIS ÖDEMELERİ||  Aile Destek paraları yattı mı, ne zaman ödenecek? Programın son tarihi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Aile Destek Ödemesi#Mart Ayı#Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 08:26

Aile Destek Programı Mayıs 2024 ödemeleri hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere program bu yıl sona erecek. Ramazan Bayramı nedeniyle geçtiğimiz ay ödemeler planlanan tarihten daha erken yapılmıştı. Bu nedenle ödemlerin tarihi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Aile Destek Programı Mayıs ayında zaman yatacak? Program en zaman sona erecek? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

1/6AİLE DESTEK PROGRAMI MAYIS ÖDEMELERİ||  Aile Destek paraları yattı mı, ne zaman ödenecek Programın son tarihi belli oldu

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Aile Destek paraları ne zaman yatacak, yattı mı? Bilindiği üzere program ödemeleri bu yıl sona erecek. Bu nedenle ödeme alan ak sahipleri "Aile Destek Programı ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

 

2/6AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri 10 Nisan Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı. 

Ancak Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılacak.

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3/6AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN SONA ERECEK

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

4/6AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGIULANIR

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGIULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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5/6AİLE DESTEK PROGRAMI MAYIS ÖDEMELERİ||  Aile Destek paraları yattı mı, ne zaman ödenecek Programın son tarihi belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayında Türkiye Aile Destek Programı ödemeleriyle ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurmuştu. “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

6/6AİLE DESTEK PROGRAMI MAYIS ÖDEMELERİ||  Aile Destek paraları yattı mı, ne zaman ödenecek Programın son tarihi belli oldu

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

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#Aile Destek Ödemesi#Mart Ayı#Ne Zaman

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