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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (8 Mayıs) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (8 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 22:14

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcaklıklar batı kesimlerde yükselirken, Doğu Anadolu için kar ve sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda sağanak görülecek. Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul'da da sıcaklık 23 derece olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Mayıs hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin (2000 m) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (8 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı

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EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (8 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (8 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2000 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu

VAN 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (8 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu

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