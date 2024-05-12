Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor - Samsunspor canlı yayın kanalı

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig 36. haftada Samsunspor'u sahasında konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler merak içerisinde karşılaşmanın ayrıntılarını araştırıyor. Özellikle müsabakanın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TÜMOSAN Konyaspor YılportSamsunspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Conncet üzerinden canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Slowik | Guilherme, Hadebe, Adil, Uğurcan, Ahmet | Ndao, N'Zonzi, Soner, Oğulcan | Cikalleshi

Yılport Samsunspor: Okan | Bola, van Drongelen, Alim, Zeki | Taylan, Tait, Holse, Emre, Raman | Mouandilmanji

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MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Konyaspor - Samsunspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Suat Güz yapacak.

lLİG'DE KALMAYI GARANTİLEYECEK

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’de bu sezon 35 maçta topladığı 42 puanla 12. sırada yer alıyor. Küme düşme hattından 7 puan uzaklıkta bulunan kırmızı-beyazlılar, Konyaspor maçından 3 puan alırsa kesin olarak ligde kalacak, 1 puan ya da puan alamaması durumunda ise rakiplerinin alacağı sonuçlara göre ligde kalmayı garantileyecek.