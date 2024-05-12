Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda? Karagümrük Galatasaray muhtemel 11'ler

Haberin Devamı

Süper Lig 36. hafta maçları arasında bugün Karagümrük - Galatasaray müsabakası yaşanacak. Fatih Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 19 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 36 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 16 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park’ta oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazandı. Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda? Karagümrük - Galatasaray maçı canlı izle bilgisi...

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Haberin Devamı

Ligde sarı-kırmızılılar 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 96 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla 15. sırada yer alıyor.