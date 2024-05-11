ANNELER GÃœNÃœ TARÄ°HÃ‡ESÄ°



Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n tarihÃ§esi hakkÄ±nda iki farklÄ± iddia yer almaktadÄ±r. Ä°lki;



'Anneler GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nÄ±n kÃ¶keni Eski Yunan uygarlÄ±ÄŸÄ±na dayanÄ±yor. YunanlÄ±lar TanrÄ±larÄ±n annesi adÄ±na bahar aylarÄ±nda kutlama yaparlardÄ±. 1600'lÃ¼ yÄ±llarda Ä°ngilizler Annelerin Pazar'Ä± diye bir gÃ¼n kutlarlardÄ±. Ä°ngiliz anneler iÃ§in dÃ¼zenlenen kutlamalar Paskalya'dan sonraki ilk kÄ±rk gÃ¼n iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸirdi. Bu dÃ¶nemde Ä°ngiltere'de varsÄ±l ve yoksul arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir uÃ§urum vardÄ± ve yoksullar kÃ¶le gibi Ã§alÄ±ÅŸmak zorundaydÄ±lar. Ä°ÅŸ ÅŸansÄ± uzakta olduÄŸu iÃ§in, hizmetÃ§iler genellikle efendilerinin evlerinde yaÅŸamak zorundaydÄ±lar. Annelerin Pazar'Ä± denilen gÃ¼nde, hizmetÃ§ilere izin verilir, onlarÄ±n anneleriyle zaman geÃ§irmeleri desteklenirdi. Annelik Keki denilen bir tatlÄ± piÅŸirilir ve kutlama ruhunu desteklerdi.'



Ä°kincisi ise;



'Anneler gÃ¼nÃ¼nÃ¼n nereden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatanlar gÃ¼nÃ¼n yaratÄ±cÄ±sÄ± olarak hep annesini kaybetmiÅŸ olan kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±zdan bahsederler. GerÃ§ekte ise bu fikri hayata geÃ§iren Anna Jarvis annesini 1905 yÄ±lÄ±nda kaybettiÄŸinde 41 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.



AsÄ±l mesleÄŸi Ã¶ÄŸretmenlik olan 1864 doÄŸumlu Anna Jarvis, 1902 yÄ±lÄ±nda babasÄ± Ã¶lÃ¼nce annesi ile beraber ABD'de, Philadelphia'da yaÅŸamaya ve Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. ÃœÃ§ yÄ±l sonra 9 MayÄ±s 1905'de de annesini kaybetti. SÃ¼rekli annesi ile beraber yaÅŸamasÄ±na raÄŸmen Ã¶ldÃ¼kten sonra "Ona hayatta iken gerekli ilgiyi gÃ¶steremediÄŸi"ne inanÄ±yor ve bunun ezikliÄŸini duyuyordu.



Ä°ki sene sonra MayÄ±s'Ä±n ikinci pazarÄ±nda, annesinin Ã¶lÃ¼m yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde arkadaÅŸlarÄ±nÄ± evine Ã§aÄŸÄ±rdÄ± ve bu gÃ¼nÃ¼n anneler gÃ¼nÃ¼ olarak Ã¼lke Ã§apÄ±nda kutlanmasÄ± fikrini ilk onlara aÃ§tÄ±. Fikir kabul gÃ¶rdÃ¼, anneler memnun kaldÄ±, babalar itiraz etmedi, Amerika'nÄ±n Ã¶nde gelen bir giysi tÃ¼ccarÄ± da finansal desteÄŸi saÄŸladÄ±.



Ä°lk anneler gÃ¼nÃ¼ Jarvis'in annesinin 20 yÄ±l sÃ¼resince haftalÄ±k dini dersler verdiÄŸi Grafton'daki bir kilisede, 10 MayÄ±s 1908'de, 407 Ã§ocuk ve annesinin katÄ±lÄ±mÄ± ile kutlandÄ±. Jarvin her bir anneye ve Ã§ocuÄŸa kendi annesinin en Ã§ok sevdiÄŸi Ã§iÃ§ek olan karanfillerden birer tane verdi. O gÃ¼nden sonra, temizliÄŸi, asaleti, ÅŸefkati ve sabrÄ± ifade eden beyaz karanfil Amerika'da anneler gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sembolÃ¼ olarak kabul edildi.



SÄ±ra anneler gÃ¼nÃ¼nÃ¼ "milli bir gÃ¼n" olarak kabul ettirmeye gelmiÅŸti. Jarvis, tarihte tek bir kiÅŸi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen en baÅŸarÄ±lÄ± mektup yazma kampanyasÄ± ile gazete patronlarÄ±ndan iÅŸadamlarÄ±na, devlet adamlarÄ±ndan din adamlarÄ±na kadar ulaÅŸabildiÄŸi herkese bu fikrini iletti. Fikir o kadar Ã§ok ve Ã§abuk kabul gÃ¶rdÃ¼ ki, Senato onaylamadan Ã§ok Ã¶nce, bir Ã§ok eyalet ve ÅŸehirde anneler gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± gayri resmi olarak baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± bile.



Sonunda 8 MayÄ±s 1914'de Senato'nun onayÄ±, BaÅŸkan Wilson'Ä±n da imzasÄ± ile MayÄ±s'Ä±n ikinci pazarÄ± 'Anneler GÃ¼nÃ¼' olarak resmen ilan edildi. Ã‡ok kÄ±sa sÃ¼rede diÄŸer Ã¼lkelere de yayÄ±lan bu gÃ¼n Ã§iÃ§ek ve tebrik kartÄ± satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n tavana vurduÄŸu bir gÃ¼n oldu.



Anna Jarvis sonunda muradÄ±na ermiÅŸ, kampanyasÄ±nÄ± baÅŸarÄ± ile sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± ama kendi hayatÄ± pek mutlu sonla bitmedi. YoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmadan evlenmeye ve Ã§ocuk sahibi olmaya fÄ±rsat bulamadÄ±. Her anneler gÃ¼nÃ¼ onun iÃ§in bu yÃ¶nden acÄ± oldu.



Ãœlkemizde de TÃ¼rk KadÄ±nlar BirliÄŸi'nin giriÅŸimi ve Ã¶nerisi Ã¼zerine 1955 yÄ±lÄ±ndan beri MayÄ±s ayÄ±nÄ±n ikinci Pazar gÃ¼nÃ¼ 'Anneler GÃ¼nÃ¼' olarak kutlanmaktadÄ±r.'