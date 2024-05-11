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ANNELER GÜNÜ MESAJI 2024: Duygusal, kÄ±sa, uzun, eÅŸe, ablaya, resimli anneler günü mesajlarÄ± ve güzel sözler

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Anneler Günü#Anneler Günü MesajlarÄ±#Anneler Günü Sözleri
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 11, 2024 12:54

Anneler GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±, eÅŸe, ablaya bu gÃ¼nÃ¼n Ã¶nemini ifade etmek isteyen pek Ã§ok kiÅŸinin 12 MayÄ±s 2024 tarihinde gÃ¼ndeminde yer alacak. BugÃ¼nlere gelmemizde bÃ¼yÃ¼k emekleri olan annelerimizi ihya etmek iÃ§in kutlanan bu gÃ¼nde, uzun, kÄ±sa ve resimli 'Anneler GÃ¼nÃ¼' mesajlarÄ± ve sÃ¶zleri, evlatlarÄ±n odaÄŸÄ± olacak. Ä°ÅŸte, bu kapsamda kullanabileceÄŸiniz birbirinden gÃ¼zel ve anlamlÄ± 'Anneler GÃ¼nÃ¼' mesajlarÄ± ve sÃ¶zleri derlemesi

1/5ANNELER GÃœNÃœ MESAJI 2024: Duygusal, kÄ±sa, uzun, eÅŸe, ablaya, resimli anneler gÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ± ve gÃ¼zel sÃ¶zler

Anneler GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±, doÄŸumundan bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ana kadar her anÄ±na ÅŸahit olduÄŸu evlatlarÄ± tarafÄ±ndan onore edilecek olan anneler iÃ§in bugÃ¼n Ã¶zel bir anlam ihtiva edecek. Bu Ã¶zel gÃ¼nde sevgi dolu 'Anneler GÃ¼nÃ¼' mesajlarÄ± Ã¶ne Ã§Ä±kacak. Hediyeler, etkinlikler ve Ã§iÃ§ek gibi takdimlerin yanÄ± sÄ±ra 'Anneler GÃ¼nÃ¼' mesajlarÄ± da bugÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli unsurlarÄ± arasÄ±nda yer alacak. Ä°ÅŸte, seÃ§im yapmanÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak birbirinden gÃ¼zel 'Anneler GÃ¼nÃ¼' mesajlarÄ± ve sÃ¶zleri

ANNELER GÃœNÃœ Ä°Ã‡Ä°N MESAJLAR

KarÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z tek sevgi ananÄ±n Ã§ocuÄŸuna duyduÄŸu sevgidir. Ben kendi Ã§ocuklarÄ±mda senin sevgini buldum. Ve seni ne Ã§ok sevdiÄŸimi bir daha anladÄ±m . Ä°yi ki seninle varÄ±m annem. Ellerinden Ã¶perim.Â 

- Bana verdiÄŸin sevgiyle bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyam Ã§iÃ§ek aÃ§tÄ±. OnlarÄ± hiÃ§ soldurmadÄ±m annem. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun.Â 

- Benim bitanecik tatlÄ± annem, senin Ã§ocuÄŸun olduÄŸum iÃ§in her zaman gurur duydum. Ellerinden Ã¶perim.Â 

- DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel, en iyi annesi, anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun.Â 

- SabÄ±rlÄ±sÄ±n, sÄ±caksÄ±n, ÅŸefkatlisin, koruyucumsun, baÄŸÄ±ÅŸlayansÄ±n.. Annemsin. Seni Ã§ok seviyorum.Â 

- AnneciÄŸim benim, hÃ¼znÃ¼mÃ¼ sevince dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren tek insansÄ±n. Anneler gÃ¼nÃ¼ kutlu olsun bitanem.Â

2/5ANNELER GÃœNÃœ MESAJLARI 2024

ANNELER GÃœNÃœ MESAJLARI 2024

Bu dÃ¼nyadaki en gÃ¼venli sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±m senin kucaÄŸÄ±n. Benim annem olman bu dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k ÅŸansÄ±m. seni seviyorum annem.. annerler gÃ¼nÃ¼ kutlu olsun annem.Â -MeÄŸer dilimdeki ve beynimdeki en gÃ¼zel kelime senin adÄ±nmÄ±ÅŸ. Sana her sesleniÅŸimde ya acÄ±m diniyor ya da sevgim coÅŸuyor. Anneler gÃ¼nÃ¼ kutlu olsun canÄ±m annemÂ -Sen hayatÄ±mÄ±n kutup yÄ±ldÄ±zÄ± oldun. Nereye gidersem gideyim Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda sevginle uyudum. DoÄŸru yolu buldum. Seni seviyorum anne. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun canÄ±m annemÂ -AnneciÄŸim, bir gÃ¼nÃ¼mde deÄŸil her gÃ¼nÃ¼mdesin. Annem olman dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k ÅŸansÄ±m,Â iyi ki varsÄ±n. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsunÂ -FedakÃ¢rlÄ±k, sevgi, sabÄ±r ve gÃ¼zellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canÄ±m annem seni bir gÃ¼n deÄŸil her gÃ¼n Ã§ok seviyorum. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun canÄ±m annemÂ -YÃ¼reÄŸindeki sÄ±nÄ±rsÄ±z sevgi ve sabÄ±r iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼rler canÄ±m anneciÄŸim... Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun!Â 

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3/5ANNELER GÃœNÃœ MESAJI 2024: Duygusal, kÄ±sa, uzun, eÅŸe, ablaya, resimli anneler gÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ± ve gÃ¼zel sÃ¶zler

- DÃ¼nyada kimseyi seni sevdiÄŸim kadar sevemem, baÄŸlanamam. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun canÄ±m annem.Â - SÄ±nÄ±rsÄ±z bir sevgi, anlatÄ±lmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layÄ±k olmak iÃ§in yaÅŸÄ±yorum. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun.Â - Annem senin sevgin dÃ¼nyamÄ± Ä±sÄ±tan tek gÃ¼neÅŸtir. HiÃ§ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n eksilmeyecek biliyorum. VarlÄ±ÄŸÄ±nla mutluyum. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun sevgili annem.Â - Her ÅŸeye deÄŸer senin sonsuz sevgin.. Annem annem.. Seni Ã§ok arÄ±yorum.. Ã‡ok Ã¶zledim. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun biricik meleÄŸim.Â - Sen evimizin kraliÃ§esi, baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±sÄ±n.. en aziz varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun annem.Â - Her zaman senin karÅŸÄ±nda masum ve sevgine muhtaÃ§ bir Ã§ocuk ruhuyla dururum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sen benim annemsin. Beni benden Ã§ok tanÄ±yansÄ±n, bilensin. Bana sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±n zaman tÃ¼m dertlerimi yok edensin. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun ey aziz kadÄ±n, annem!.Â 

4/5ANNELER GÃœNÃœ MESAJI 2024: Duygusal, kÄ±sa, uzun, eÅŸe, ablaya, resimli anneler gÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ± ve gÃ¼zel sÃ¶zler

-Mesafeler uzak olsa da yÃ¼reÄŸim hep seninle canÄ±m annem... Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun!Â -Sen varken ben yoktum. Sen aÃ§ken ben toktum. Åžimdi de, sonra da basÄ±mÄ±n tacÄ± annem. Seni hep seveceÄŸim benim canÄ±m annem.Â Benim iÃ§in her ÅŸeye katlanan her zaman yanÄ±mda olan deÄŸeri biÃ§ilemeyen dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel annesinin, anneler gÃ¼nÃ¼ kutlu olsun...Â -AnneciÄŸim, bir gÃ¼nÃ¼mde deÄŸil her gÃ¼nÃ¼mdesin. Annem olman dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k ÅŸansÄ±m, iyi ki varsÄ±n. Seni Ã§ok seviyorum annem.Â -Sen hayatÄ±mÄ±n kutup yÄ±ldÄ±zÄ± oldun. Nereye gidersem gideyim Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda sevginle uyudum. DoÄŸru yolu buldum. Seni seviyorum annem.Â -EÄŸer bana gÃ¶zlerinle deÄŸil de kalbinle bakmÄ±ÅŸ olsaydÄ±n, seni ne kadar sevdiÄŸimi Ã§ok iyi anlardÄ±n... Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun canÄ±m annem...Â 

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5/5ANNELER GÃœNÃœ MESAJI 2024: Duygusal, kÄ±sa, uzun, eÅŸe, ablaya, resimli anneler gÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ± ve gÃ¼zel sÃ¶zler

ANNELER GÃœNÃœ TARÄ°HÃ‡ESÄ°

Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n tarihÃ§esi hakkÄ±nda iki farklÄ± iddia yer almaktadÄ±r. Ä°lki;

'Anneler GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nÄ±n kÃ¶keni Eski Yunan uygarlÄ±ÄŸÄ±na dayanÄ±yor. YunanlÄ±lar TanrÄ±larÄ±n annesi adÄ±na bahar aylarÄ±nda kutlama yaparlardÄ±. 1600'lÃ¼ yÄ±llarda Ä°ngilizler Annelerin Pazar'Ä± diye bir gÃ¼n kutlarlardÄ±. Ä°ngiliz anneler iÃ§in dÃ¼zenlenen kutlamalar Paskalya'dan sonraki ilk kÄ±rk gÃ¼n iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸirdi. Bu dÃ¶nemde Ä°ngiltere'de varsÄ±l ve yoksul arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir uÃ§urum vardÄ± ve yoksullar kÃ¶le gibi Ã§alÄ±ÅŸmak zorundaydÄ±lar. Ä°ÅŸ ÅŸansÄ± uzakta olduÄŸu iÃ§in, hizmetÃ§iler genellikle efendilerinin evlerinde yaÅŸamak zorundaydÄ±lar. Annelerin Pazar'Ä± denilen gÃ¼nde, hizmetÃ§ilere izin verilir, onlarÄ±n anneleriyle zaman geÃ§irmeleri desteklenirdi. Annelik Keki denilen bir tatlÄ± piÅŸirilir ve kutlama ruhunu desteklerdi.'

Ä°kincisi ise;

'Anneler gÃ¼nÃ¼nÃ¼n nereden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatanlar gÃ¼nÃ¼n yaratÄ±cÄ±sÄ± olarak hep annesini kaybetmiÅŸ olan kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±zdan bahsederler. GerÃ§ekte ise bu fikri hayata geÃ§iren Anna Jarvis annesini 1905 yÄ±lÄ±nda kaybettiÄŸinde 41 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

AsÄ±l mesleÄŸi Ã¶ÄŸretmenlik olan 1864 doÄŸumlu Anna Jarvis, 1902 yÄ±lÄ±nda babasÄ± Ã¶lÃ¼nce annesi ile beraber ABD'de, Philadelphia'da yaÅŸamaya ve Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. ÃœÃ§ yÄ±l sonra 9 MayÄ±s 1905'de de annesini kaybetti. SÃ¼rekli annesi ile beraber yaÅŸamasÄ±na raÄŸmen Ã¶ldÃ¼kten sonra "Ona hayatta iken gerekli ilgiyi gÃ¶steremediÄŸi"ne inanÄ±yor ve bunun ezikliÄŸini duyuyordu.

Ä°ki sene sonra MayÄ±s'Ä±n ikinci pazarÄ±nda, annesinin Ã¶lÃ¼m yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde arkadaÅŸlarÄ±nÄ± evine Ã§aÄŸÄ±rdÄ± ve bu gÃ¼nÃ¼n anneler gÃ¼nÃ¼ olarak Ã¼lke Ã§apÄ±nda kutlanmasÄ± fikrini ilk onlara aÃ§tÄ±. Fikir kabul gÃ¶rdÃ¼, anneler memnun kaldÄ±, babalar itiraz etmedi, Amerika'nÄ±n Ã¶nde gelen bir giysi tÃ¼ccarÄ± da finansal desteÄŸi saÄŸladÄ±.

Ä°lk anneler gÃ¼nÃ¼ Jarvis'in annesinin 20 yÄ±l sÃ¼resince haftalÄ±k dini dersler verdiÄŸi Grafton'daki bir kilisede, 10 MayÄ±s 1908'de, 407 Ã§ocuk ve annesinin katÄ±lÄ±mÄ± ile kutlandÄ±. Jarvin her bir anneye ve Ã§ocuÄŸa kendi annesinin en Ã§ok sevdiÄŸi Ã§iÃ§ek olan karanfillerden birer tane verdi. O gÃ¼nden sonra, temizliÄŸi, asaleti, ÅŸefkati ve sabrÄ± ifade eden beyaz karanfil Amerika'da anneler gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sembolÃ¼ olarak kabul edildi.

SÄ±ra anneler gÃ¼nÃ¼nÃ¼ "milli bir gÃ¼n" olarak kabul ettirmeye gelmiÅŸti. Jarvis, tarihte tek bir kiÅŸi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen en baÅŸarÄ±lÄ± mektup yazma kampanyasÄ± ile gazete patronlarÄ±ndan iÅŸadamlarÄ±na, devlet adamlarÄ±ndan din adamlarÄ±na kadar ulaÅŸabildiÄŸi herkese bu fikrini iletti. Fikir o kadar Ã§ok ve Ã§abuk kabul gÃ¶rdÃ¼ ki, Senato onaylamadan Ã§ok Ã¶nce, bir Ã§ok eyalet ve ÅŸehirde anneler gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± gayri resmi olarak baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± bile.

Sonunda 8 MayÄ±s 1914'de Senato'nun onayÄ±, BaÅŸkan Wilson'Ä±n da imzasÄ± ile MayÄ±s'Ä±n ikinci pazarÄ± 'Anneler GÃ¼nÃ¼' olarak resmen ilan edildi. Ã‡ok kÄ±sa sÃ¼rede diÄŸer Ã¼lkelere de yayÄ±lan bu gÃ¼n Ã§iÃ§ek ve tebrik kartÄ± satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n tavana vurduÄŸu bir gÃ¼n oldu.

Anna Jarvis sonunda muradÄ±na ermiÅŸ, kampanyasÄ±nÄ± baÅŸarÄ± ile sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± ama kendi hayatÄ± pek mutlu sonla bitmedi. YoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmadan evlenmeye ve Ã§ocuk sahibi olmaya fÄ±rsat bulamadÄ±. Her anneler gÃ¼nÃ¼ onun iÃ§in bu yÃ¶nden acÄ± oldu.

Ãœlkemizde de TÃ¼rk KadÄ±nlar BirliÄŸi'nin giriÅŸimi ve Ã¶nerisi Ã¼zerine 1955 yÄ±lÄ±ndan beri MayÄ±s ayÄ±nÄ±n ikinci Pazar gÃ¼nÃ¼ 'Anneler GÃ¼nÃ¼' olarak kutlanmaktadÄ±r.'

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