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SON DAKİKA DEPREM 12 MAYIS 2024 AFAD, KANDİLLİ son depremler... Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? ,AFAD/Kandilli son dakika deprem açıklamaları

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 12:16

Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler 12 Mayıs 2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren hissedilen sarsıntılarla araştırılıyor. Kandilli, AFAD son dakika deprem listesi anbean güncelleniyor. Afad son depremler verilerine göre Bitlis Mutki'de peş peşe 3.0 ve 2.3 şiddetinde sarsıntılar yaşandı. Deprem 11:41 ve 11:35'te meydana geldi. Hemen öncesinde ise Akçadağ Malatya'da 09:09'da 3.0 deprem büyüklüğü kaydedildi. Son dakika deprem Kandilli Rasathanesi listesinde; saat 09:09'da Malatya Hançerli-Akçadağ'da 2.9 şiddetinde deprem oldu. Hemen öncesinde ise Bodrum Muğla'da saat 09:04'te 2.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD deprem verilerine göre ise; Manisa Akhisar'da saat 08:22'de 2.3 şiddetinde bir deprem oldu. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Kahramanmaraş bölgesinden geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri yapılan açıklamalara göre son dakika deprem haberleri...

1/4SON DAKİKA DEPREM 12 MAYIS 2024 AFAD, KANDİLLİ son depremler... Deprem mi oldu Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde ,AFAD/Kandilli son dakika deprem açıklamaları

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Mayıs 2024 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/4EN SON NEREDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Son dakika deprem AFAD verilerine göre; Bitlis Mutki'de peş peşe 3.0 ve 2.3 şiddetinde sarsıntılar yaşandı. Deprem 11:41 ve 11:35'te meydana geldi. Hemen öncesinde ise Akçadağ Malatya'da 09:09'da 3.0 deprem büyüklüğü kaydedildi.

EN SON HABERLER

3/4KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.05.12 09:09:29 38.2913 37.8483 3.5 -.- 2.9 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.12 09:04:46 36.9473 27.2390 1.1 -.- 2.6 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.05.12 08:22:59 39.0020 27.8343 6.3 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.05.12 06:58:09 35.7725 25.5723 11.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.12 06:35:47 37.1700 33.2615 3.6 -.- 2.2 -.- KARAMAN (KARAMAN) İlksel
2024.05.12 06:27:39 38.6167 37.6155 23.2 -.- 1.2 -.- KARABACAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.12 06:17:45 37.3197 35.8805 3.5 -.- 1.5 -.- HACIBEYLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.12 05:58:16 40.4122 28.8320 9.8 -.- 1.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.05.12 05:57:58 36.8557 35.5802 20.7 -.- 1.3 -.- GUVELOGLU-YUREGIR (ADANA) İlksel
2024.05.12 05:57:47 40.2122 36.0323 23.8 -.- 1.2 -.- CAPAK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.12 05:36:29 37.7493 30.0557 5.0 -.- 1.5 -.- CIMBILLI-(BURDUR) İlksel
2024.05.12 04:51:19 38.8422 37.6837 9.4 -.- 1.4 -.- KARABUK-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2024.05.12 04:35:50 39.4857 25.7583 7.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.12 04:15:41 35.3482 25.7002 7.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.12 04:07:43 37.2090 37.0043 16.2 -.- 1.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.12 04:04:49 38.6833 38.7517 3.8 -.- 1.6 -.- ORENYAKA-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2024.05.12 03:51:24 38.9903 25.8708 8.0 -.- 3.1 2.9 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.12 03:11:37 38.5687 25.7517 6.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.12 02:48:53 39.6802 26.4665 6.5 -.- 1.8 -.- MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.05.12 02:37:26 38.7078 38.7372 1.8 -.- 0.9 -.- KUSCU-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2024.05.12 02:35:27 39.2558 28.1755 13.9 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.05.12 02:35:17 37.5808 37.2978 7.7 -.- 1.6 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.12 02:30:40 38.3817 37.3803 20.0 -.- 0.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.12 02:15:40 38.0618 37.4990 9.3 -.- 1.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.12 01:50:54 38.1632 36.8508 6.2 -.- 2.3 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.12 01:46:03 36.4197 36.0777 5.8 -.- 1.5 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2024.05.12 01:43:15 38.3210 37.3097 9.4 -.- 1.2 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.12 01:36:59 38.0072 38.0248 14.1 -.- 1.5 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.12 01:11:08 38.8603 31.5575 5.4 -.- 2.0 -.- ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.12 01:09:15 38.0587 36.2243 16.5 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.12 00:37:39 37.7980 30.0492 9.3 -.- 1.3 -.- CIGRI-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.12 00:03:57 40.6402 29.0905 12.4 -.- 2.1 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel

4/4AFAD SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYerEventID
12-05-2024 08:22:5839.034227.854716.93ML2.3Akhisar (Manisa)628182
12-05-2024 06:35:4637.183933.27427ML1.8Merkez (Karaman)628181
12-05-2024 06:27:3838.842237.43757ML1.4Gürün (Sivas)628180
12-05-2024 06:17:4737.463135.82257.01ML1.5Kozan (Adana)628179
12-05-2024 05:58:0036.763635.36567ML1.3Yüreğir (Adana)628178
12-05-2024 05:36:3137.756430.08697ML1.3Merkez (Burdur)628177
12-05-2024 05:28:1837.769236.59227.18ML1.1Onikişubat (Kahramanmaraş)628176
12-05-2024 04:51:2138.431737.54147ML1.2Darende (Malatya)628175
12-05-2024 04:15:4735.877825.984415.42ML2.3Ege Denizi628174
12-05-2024 04:07:4337.214236.97366.99ML1.2Nurdağı (Gaziantep)628173
12-05-2024 04:04:4938.661738.73397ML1.4Baskil (Elazığ)628172
12-05-2024 03:51:2538.985825.96836.94ML2.9Ege Denizi - [52.78 km] Karaburun (İzmir)628171
12-05-2024 03:23:4738.883643.56087.08ML1.0Tuşba (Van)628170
12-05-2024 03:16:2138.135838.46947ML1.3Sincik (Adıyaman)628169
12-05-2024 03:11:4038.587226.00067ML1.9Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [33.38 km] Karaburun (İzmir)628168
12-05-2024 02:48:5239.677226.48149.97ML1.9Ayvacık (Çanakkale)628165
12-05-2024 02:37:2638.693138.69897.02ML1.0Keban (Elazığ)628167
12-05-2024 02:35:2639.256728.22116.96ML1.4Çaygören Barajı - [01.16 km] Sındırgı (Balıkesir)628164
12-05-2024 02:35:1537.608937.334710.54ML1.7Pazarcık (Kahramanmaraş)628166
12-05-2024 02:15:3938.026937.55226.98ML1.0Nurhak (Kahramanmaraş)628163

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