Güncelleme Tarihi:
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|EventID
|12-05-2024 08:22:58
|39.0342
|27.8547
|16.93
|ML
|2.3
|Akhisar (Manisa)
|628182
|12-05-2024 06:35:46
|37.1839
|33.2742
|7
|ML
|1.8
|Merkez (Karaman)
|628181
|12-05-2024 06:27:38
|38.8422
|37.4375
|7
|ML
|1.4
|Gürün (Sivas)
|628180
|12-05-2024 06:17:47
|37.4631
|35.8225
|7.01
|ML
|1.5
|Kozan (Adana)
|628179
|12-05-2024 05:58:00
|36.7636
|35.3656
|7
|ML
|1.3
|Yüreğir (Adana)
|628178
|12-05-2024 05:36:31
|37.7564
|30.0869
|7
|ML
|1.3
|Merkez (Burdur)
|628177
|12-05-2024 05:28:18
|37.7692
|36.5922
|7.18
|ML
|1.1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|628176
|12-05-2024 04:51:21
|38.4317
|37.5414
|7
|ML
|1.2
|Darende (Malatya)
|628175
|12-05-2024 04:15:47
|35.8778
|25.9844
|15.42
|ML
|2.3
|Ege Denizi
|628174
|12-05-2024 04:07:43
|37.2142
|36.9736
|6.99
|ML
|1.2
|Nurdağı (Gaziantep)
|628173
|12-05-2024 04:04:49
|38.6617
|38.7339
|7
|ML
|1.4
|Baskil (Elazığ)
|628172
|12-05-2024 03:51:25
|38.9858
|25.9683
|6.94
|ML
|2.9
|Ege Denizi - [52.78 km] Karaburun (İzmir)
|628171
|12-05-2024 03:23:47
|38.8836
|43.5608
|7.08
|ML
|1.0
|Tuşba (Van)
|628170
|12-05-2024 03:16:21
|38.1358
|38.4694
|7
|ML
|1.3
|Sincik (Adıyaman)
|628169
|12-05-2024 03:11:40
|38.5872
|26.0006
|7
|ML
|1.9
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [33.38 km] Karaburun (İzmir)
|628168
|12-05-2024 02:48:52
|39.6772
|26.4814
|9.97
|ML
|1.9
|Ayvacık (Çanakkale)
|628165
|12-05-2024 02:37:26
|38.6931
|38.6989
|7.02
|ML
|1.0
|Keban (Elazığ)
|628167
|12-05-2024 02:35:26
|39.2567
|28.2211
|6.96
|ML
|1.4
|Çaygören Barajı - [01.16 km] Sındırgı (Balıkesir)
|628164
|12-05-2024 02:35:15
|37.6089
|37.3347
|10.54
|ML
|1.7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|628166
|12-05-2024 02:15:39
|38.0269
|37.5522
|6.98
|ML
|1.0
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|628163