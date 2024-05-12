Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanda? Muhtemel 11'ler belli oldu! İşte FB Kayserispor maçı CANLI YAYIN kanalı ve saati

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Fenerbahçe bugün yani 12 Mayıs Pazar günü sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Fenerbahçe'nin Kayseri temsilcisi ile Lig'deki 46. randevausu heyecanla beklenirken maçın saati ve kanalı merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki karşılaşmanın saati kanalı ve sahaya çıkacak muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanda? İşte merak edilen ayrıntılar...

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün yani 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun düdüğüyle başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

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Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Shukurov, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Nazon

Ligde 46. randevu

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 46. kez mücadele edecek. Geride kalan 45 maçta sarı-lacivertliler 28 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 98 gol atarken, Kayserispor ise 48 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin 3, Cengiz Ünder’in de tek golüyle 4-3’lük skorla kazandı.

Farklı skorlar

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0’lık skorla aldı. 20 Şubat 2005’te Kadıköy’de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018’de 5-0, 29 Aralık 2013’te de 5-1’lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1’lik galibiyet elde etti. Bu sezonki 7 gollü maç en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

24 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe ligde oynadığı son 24 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş’ı 2’şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor’u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

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6 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de Kayserispor karşılaşması öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.

Mert Müldür cezalı, 3 isim sakat

Fenerbahçe’nin sağ beki Mert Müldür, sarı kart cezası nedeniyle sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı süren İsmail Yüksek’in yanı sıra Konya maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol ayak arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci ve sol ayak bileğinde ödem tespit edilen Bright Osayi Samuel’in tedavileri sürüyor. Bu 3 futbolcu da maç kadrosunda olmayacak. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde’nin durumuna teknik heyet maç günü karar verecek.

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Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusoğlu’nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.