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Kadıköy'de Ali Koç protestosu ve Aziz Yıldırım sesleri! Milli futbolcu yuhalandı

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Kayserispor
Kadıköyde Ali Koç protestosu ve Aziz Yıldırım sesleri Milli futbolcu yuhalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 20:48

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de maçın son anlarından protesto sesleri yükseldi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşırken tribünlerde protesto vardı.

Sarı lacivertliler, zirve yarışından Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerken şampiyonluk mucizelere kaldı. 

Fenerbahçe'de tribünler, 3-0 öne girilen Kayserispor maçının son anlarından Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı.

Yönetimi istifaya davet eden sarı lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, 82. dakikada yerini Leonardo Bonucci'ye bırakırken ıslıkla protesto edildi.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Kayserispor

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