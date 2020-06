Macaristan sınırı tam bir çile

MACARİSTAN, salgından az etkilenen Avrupa ülkeleri arasında. En çok vaka başkent Budapeşte’de. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 114, vefat edenlerin sayısı 576. 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısı 42.1. ölüm oranı yüzde 5.9. Virüsün bulaşma değeri ise 0.96. Yani tehlikeli 1 sınırının altında. Virüsün bulaşma değeri ise 0.96. Yani tehlikeli 1 sınırının altında. Macaristan, korona krizi nedeniyle kapattığı sınırları 18 Haziran itibariyle yeniden açtı. AB vatandaşları, bu ülkelerde yaşayan yabancılar, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein vatandaşları kısıtlamasız hava, kara ve deniz yoluyla Macaristan’a seyahat edebilir.

Transit geçişler açık. Türkiye’den dönüşte Macaristan’ı transit geçmek zorundasınız. AB ve Schengen ülkeleri dışındaki diğer ülke vatandaşları Macaristan’a giriş için polisten özel izin almak zorunda ve onlar için 14 gün karantina uygulaması bulunuyor. Schengen üyesi olan Macaristan, Avusturya, Slovakya ve Slovenya’ya sınır kontrollerini 15 Haziran itibariyle kaldırdı. Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan’a sınır kontrolleri var.

MASKE VE HİJYEN ŞARTI

Macaristan’da restoran, kafe ve barlar açık. Restoran çalışanlarına maske mecburiyeti var. Kamu taşıma araçlarında, taksilerde yolcuların, market ve dükkânlarda müşterilerin maske takması zorunlu. Dükkânlarda 1.5 metre sosyal mesafe kuralı geçerli. Macaristan, AB’ye giriş kapısı. Sınırlarda sıkı kontroller var. Korona salgını sonrası bu kontroller daha da artmış. Sırbistan’a giriş kapısı Röszke’de sekiz saat kuyrukta bekledikten sonra ülkeye girebildim. Sınırda bekleyenlerin çoğunluğunu Sırbistan, Bulgaristan ve Macaristan plakalı araçlar oluşturuyordu. Çok az sayıda dönen Türk izinci vardı. Röszke Sınır Kapısı, her iki yönde de en uzun beklemelerin olduğu bir kapı. Geçen sene burada 15 saat bekleyenler oldu.

BUDAPEŞTE BOMBOŞ

Korona salgını sonrası yürürlüğe giren yeni uygulamalar sonucu bu sene Röszke çok daha sıkıntılı. Uzun kuyruk ve beklemeleri göze almak gerekiyor. Macaristan gümrük yetkilileri, görevlerini aşırı titizlikle yapıyor. Her yolcunun evrakları tek tek kontrol ediliyor. Özellikle Sırbistan yönünden girişlerde bütün arabalar didik didik aranıyor. Sınırda koronayla ilgili bir sağlık kontrolü yok. Fakat polisin sağlık kontrolü yapma veya sizi hastaneye gönderme yetkisi var. Görevliler maske takmıyor ama eldiven kullanıyor.

Budapeşte, Avrupanın en çok turist çeken şehirlerinden biri. Daha önceki ziyaretlerimde turistlerle dolu olan Budapeşte’nin en çok ziyaret edilen Kahramanlar Meydanı, şimdi bomboş. Yılın her ayı kalabalık olan Zincirli Köprü ve Budapeşte Kalesi ıssız. Caddeler canlı ama turist yok.



BUNLARA DİKKAT EDİN!

Macaristan yollarında vinyet mecburi. On günlük e-vinyet ücreti 3 bin 500 forint (10 Euro). Vinyet, Avusturya’daki gibi aracın camına yapıştırılmıyor. Plakanız sisteme işleniyor. Otoyollarda elektronik okuyucular araca vinyet alınıp alınmadığını kontrol ediyor. Macaristan’da ödemelerinizi Forint veya banka kartı ile yapın. Euro ile ödemelerde en düşük kur esas alınıyor. Sırbistan ile Macaristan arasındaki sınır kapısı Röszke’de uzun bekleme süreleri var. Alternatif sınır kapıları Tompa, Asatthalom ve Hercegszanto. Ülkeye girişte sadece iki karton değil, iki paket sigara hakkınız var. Et ve süt ürünlerinin ülkeye sokulması yasak. Hız sınırı 130 km. Polis radarla kontrol yapıyor.

Macaristan Büyükelçiliği Başkâtibi Murat Tekden, ülkeden transit geçiş yapacak izincilere şu uyarılarda bulundu: “Yola çıkmadan evraklarınızı kontrol edin. Macaristan makamları eksik ve tarihi geçen belgelere kesinlikle müsamaha göstermiyor. Gümrük yasaları harfiyen uygulanıyor. Transit geçiş yapın. Acil durumlarda günün her saati hizmet veren acil durum telefonumuz +36 70 355 72 33 numaradan bize ulaşabilirsiniz.”





Röszke sınır kapısında sekiz saat bekledim. Gece 22.00’de girdiğim gümrük alanından ertesi gün sabah 06.00 da çıkabildim. Bekleyenler korno çalarak protestoda bulunmalarına rağmen sekiz giriş kapısından sadece üç tanesi hizmet veriyordu.





Günün 24 saati on binlerce ziyaretçi çeken Budapeşte Kahramanlar Meydanı, korona gölgesinde sessizliğe bürünmüş.





Budapeşte caddelerinde hayat normale dönmeye başlasa da hiç turist yok. Şehir tamamen bölge halkına kalmış.





ÖNEMLİ TELEFONLAR

T.C. Budapeşte Büyükelçiliği:

Andrassy ut. 123

1062 Budapest - Hungary

Tel : +361 478 91 00 veya +36 1 478 91 30

Acil durum telefonu: +36 70 355 72 33



e.mail: embassy.budapest@mfa.gov.tr



Polis : 107

İtfaiye: 105

Ambulans: 104

Macar Otomobil Kulübü (MAK): 188



AKARYAKIT FİYATLARI (1 Euro=351 Forint)

Dizel: 1.05 Euro

Super Benzin: 1.01 Euro





MACARCA SÖZLÜK (Türkçe okunuşları ile)

Yo nopot: İyi günler

Yo regelt: Günaydın

Yo eştet: İyi akşamlar

Yo esagat: İyi geceler

Visont lataşra: Allahaısmarladık

Hol von o vetse? Tuvaletler nerede?

Şegitşeg: İmdat

Mibe kerül? Ücreti ne kadar?

Kerem: Lütfen

Kösönöm: Teşekkür ederim

Vis: Su

Kave: Kahve

Teo: Çay

Kenyer: Ekmek

Salato: Salata

Boryu huş: Dana eti

Barani huş: Kuzu eti

Morho huş: Sığır eti

Ninç: Yok

İgen: Evet