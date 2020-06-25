Gidişte seyahate, dönüşte transit geçişe açık

SLOVENYA, Avusturya’dan sonraki ikinci durağımız. Karawanken tünelinden geçerek Slovenya’ya girdim. Tünelin hemen çıkışında polis kontrol noktası var. Ülkeye giriş yapan her araç kontrol ediliyor. Pasaport ve diğer evraklara itinayla bakılıyor. Sınır ve gümrük polisleri maskeli ve eldivenli. Ateş ölçme veya sağlık kontrolü yok. Ancak sınırda sağlık görevlilerinin termal kamerayla ateş ölçme yetkisi var ve isterse bu yetkiyi kullanabilir. Ülke genelinde maske takmak mecburi değil, sadece tavsiye ediliyor. Kamu taşıma araçlarında ve 1.5 metre sosyal mesafenin sağlanamadığı yerlerde maske taşıma mecburiyeti var. Yaklaşık 2 milyonluk nüfusuyla güzergâhın en küçük ülkesi Slovenya’da da hijyen ve 1.5 metre sosyal mesafe kuralı geçerli.

Hükümetin aldığı sıkı tedbirler ve halkın kurallara disiplinli bir şekilde riayet etmesi sonucu hükümet 15 Mayıs itibariyle ülkede salgın sürecinin sona erdiğini açıkladı. Slovenya’da toplam vaka sayısı bin 534. Yüz bin nüfusa düşen vaka sayısı 74.2. Ölü sayısı 111. Ölüm oranı yüzde 5.4. Benim Slovenya’da bulunduğum gün son 24 saat içindeki yeni vaka sayısı iki idi. Virüs bulaşma oranı ise sıfıra yakın.







Salgın nedeniyle alınan kararlara uymayan kişiler 14 günlük karantinaya alınıyor. Polisin ateş ölçme ve korona testi isteme yetkisi var.

DAHA FAZLA KALMAK İSTEYENLER...

AB üyesi ülkeler ve Schengen ülkelerinin vatandaşları veya bu ülkelerde oturumu olanlar Slovenya’ya seyahat edebilir, tatil yapabilir, geceleyebilir. Ancak 14 günden fazla AB ve Schengen ülkeleri dışında kalanlara sadece 12 saat süreyle sınırlı transit geçiş izni var. Aksi halde 14 gün karantina uygulaması bulunuyor. Eğer Türkiye’de 14 günden fazla kaldıysanız, dönüşte en fazla 12 saat içinde ülkeyi transit geçmeniz gerekiyor. 12 saatte ülkeden çıkmadınız ve karantinaya da girmek istemiyorsunuz. O zaman negatif Kovid-19 test (İngilizce olması zorunlu) sonucunu göstermelizsiniz. Raporun üzerinden en fazla üç gün geçmiş olması lazım.

VİNYETSİZ SAKIN ÇIKMAYIN

Slovenya halkı çok disiplinli ve aynı hassasiyeti yabancılardan da bekliyorlar. Salgın onları da tedirgin etmiş. O nedenle araçtan inince maske takmanızda fayda var. Benzin almak veya mola vermek için durabilirsiniz. Tesisler temiz ve hijyenik. Slovenya yollarını kullanmak için vinyet almanız gerekli. Vinyeti ülkeye girmeden önce alın. Yedi günlük vinyet ücreti 15 Euro. Elektronik okuyucular dışında görevliler de vinyet kontrolü yapıyor. Vinyetsiz araç kullanmanın cezası 300 Euro ile 800 Euro arasında değişiyor. Slovenya toplam 185 km. ve tamamı otoyol. Otoyol hız limiti aksine işaret olmadığı sürece 130 km. Hız limitleri ve trafik uyarı levhalarına riayet edin. Farların 24 saat açık olma zorunluluğu var. Yolcu sayısı kadar reflektörlü yelek, yola koyulan üçgen reflektörlü levha ve ilk yardım çantası aracınızda bulunmak zorunda.

SAĞLIĞINIZ İÇİN KURALLARA UYUNLjubljana Büyükelçisi Esen Altuğ, Slovenya’dan transit geçiş yapacak vatandaşlarımıza kurallara riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Salgın nedeniyle Slovenya’da olağanüstü bir dönem yaşandığını belirten Altuğ, şunları söyledi: “Slovenya’dan transit geçiş esas. Aksi durumlarda veya sorunla karşılaşan vatandaşlarımız bize ulaşarak bilgi alabilir. Bunun dışında Schengen giriş kapısı olması itibariyle pasaportlarınızı ve evraklarınızı yola çıkmadan önce kontrol etmelisiniz. Sizin ve sevdiklerinizin sağlığını esas alarak maske kullanın, hijyen kuralları ve sosyal mesafeye dikkat edin.”

Slovenya Gümrükleri Genel Müdürü Robert More, Slovenya ile Hırvatistan arasındaki Obrezje sınır kapısının Schengen giriş kapısı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Korona salgını nedeniyle olağanüstü bir durum yaşanmakta. Kısa süreli ve anlık değişiklikler söz konusu olabilir. Güncel gelişmeleri takip etmekte fayda var. Eksik evrakla Slovenya’ya girmek kesinlikle imkânsız. Gümrük muafiyeti dışındaki eşyaların bildirimi şart.”

ÖNEMLİ TELEFONLAR:

T.C. Ljubljana Büyükelçiliği

Adres: Livarska ulica 4, 1000 Ljubljana

Tel.: + 386 1 236 41 50

embassy.ljubljana@mfa.gov.tr

Polis: 113

İlk yardım: 112

İtfaiye: 112

Slovenya Otomobil Kulübü AMZS: 1987

Trafik Danışma numarası: +386 1 530 53 00



Akaryakıt fiyatları

Dizel: 1.00 Euro

Benzin: 1.00 Euro



Slovence Sözlük (Türkçe okunuşuyla)

Dober dan: İyi günler

Dobro yutro: Günaydın

Doviçenya: Hoşçakalın

Hvala: Teşekkürler

Voda: Su

Kruh: Ekmek

Kava: Kahve

Yedan: Bir

Pomoç: İmdat

Messo: Et

Teleçe messo: Dana eti

Goveçe messo: Sığır eti

Yaneçe messo: Kuzu eti

Pleçe messo: Piliç