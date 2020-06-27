Türkiye bize ilaç gelecek



ÇOCUKLAR KORONADAN DOLAYI GELEMEDİ

ALMANYA’nın Stutgart kentinden yola çıkan Emine-Dursun Köymen çifti yolculuklarını şöyle anlattılar: “Biz çocuklarla birlikte gitmeyi planlıyorduk. Salgın çıkınca çocuklar gelmek istemedi. Aslında bizi de göndermiyorlardı. İkimiz de kronik rahatsısız. Gitmesek iyi olacaktı da, Türkiye sevgisi, anne-baba hasreti ağır bastı, düştük yollara. Türkiye’de kendimizi daha iyi hissedeceğiz gibimize geliyor. Hastalık kasamız ve özel sağlık sigortamızla konuştuk. Koronadan dolayı olumsuz bir şey söylemediler. ‘Gidebilirsiniz’ dediler. Keşke karantina kalksa da herkes sevdikleriyle hasret giderebilse.”





BİR HAFTADIR YOLDALAR

DANİMARKA’dan memlekete kesin dönüş için yola çıkan Gülseren-Mehmet Demir çiftinin başlarına yolda gelmeyen kalmamış: “Bizim yolculuk korona salgını kadar kötü oldu. Oturum belgelerimizin kesin dönüş nedeniyle geri alındığına dahil bize yazılı bir kağıt verdiler. Bununla gidebileceğimizi söylediler. Fakat Slovenya kabul etmedi bir de eksik evrakla yolculuk ettiğimiz için bize 500 Euro ceza yazdılar. Sonra Romanya-Bulgaristan güzergâhını denedik. Bu sefer Bulgaristan sınırından geri dönmek zorunda kaldık. Ardından Danimarka’ya geri döndük ve yetkili makamalara durumu anlattık. Bize yeni oturum kartı çıkarttılar yeniden yola koyulduk. Şimdiye kadar 5 bin 300 km. yol yaptık. Daha Konya Cihanbeyli’ye kadar 3 bin 500 km. yolumuz var. Bizimkisi tam bir koronalı kesin dönüş oldu.”





‘KORONA VAR, GİTMEYİN’ DİYE BİZİ KORKUTTULAR

ALMANYA’nın Hanau kentinden memleketleri Gümüşhane’ye gitmek için yola çıkan Gülistan ve Necmi Aktaş: “‘Korona var, sakın Türkiye’ye gitmeyin’ diye bizi korkuttular. Korona salgını sonrası herkes bir şeyler söyledi. Hangisi doğru hangisi yalan bilemedik. Hâlâ birçok şey net değil. Bizler çalışmıyoruz. Evde çok sıkıldık. İki ay kaldıktan sonra geri döneceğiz. Karantina varsa da artık ne yapalım. İki haftada Almanya’daki evimizde karantinada kalırız. Arkadaşlarımızdan birçok kişi bu şartlarda Türkiye’ye gitmek konusunda çok kararsız kaldı. Herkes bir ümitle gelecek güzel haberleri bekliyor.”

TÜRKİYE BİZE İLAÇ GİBİ GELECEK

DUISBURG’dan yola çıkan 56 yaşındaki Hamza Doğan: “Koronalı Almanya günlerinden sonra Türkiye bize ilaç gibi gelecek. İstanbul ve Gümüşhane’deki yakınlarımızı ziyaret edeceğiz. Salgın olduğu için hasta olan anne-babalarımızı görmeye gidemedik. Şimdi yollar kısıtlamalı da olsa açılınca hemen çıktık. Yola çıkmadan önce sağlık kasamız ve ADAC ile konuştuk. Gitmeninizde sıkıntı yok dediler. İki ay kadar Türkiye’de kalmayı planlıyoruz. Emekliyiz, fakat dönüşte Almanya’da karantina varmış. Biz dönene kadar inşallah her şey normale döner de rahat ederiz.”,