Çekya ve Slovakya sorunlu

Korona vakalarının az olduğu Avrupa ülkeleri yeşil, orta seviyede olduğu ülkeler sarı, yüksek olduğu ülkeler kırmızı kategoride. İsveç, Portekiz ve İngiltere hariç diğer Avrupa ülkeleri yeşil kategoride. Yeşil olan AB ve Schengen ülke vatandaşları ve bu ülkelerde yaşayan yabancılar Çek Cumhuriyeti’ne kısıtlamasız seyahat edebilir. Ancak Türkiye’den dönüşte transit geçişe bile izin vermiyor.

DÖNÜŞTE BURDAN GELMEYİN

Prag Büyükelçiliği’nin bu konuda yaptığı açıklama şöyle: “Şu an için Türkiye’den gelip başka bir Avrupa ülkesine gitmek isteyenlerin transit geçişine müsaade edilmemektedir. Bunun için Çekya İçişleri Bakanlığı’na bir nota gönderilmesi gerekmektedir.” Yani dönüşte transit geçmek isteyenlerden özel izin almaları isteniyor. “Ülke giriş ve çıkışlarında zaten sınır kontrolleri yapılmıyor. Kim ne bilecek” diyebilirsiniz. Ancak olası bir sınır kontrolü tehlikesini göze almayın deriz. Giderken bu güzergâhı sorunsuz kullanabilirsiniz, ancak dönüşte özel izinle transit geçebilirsiniz. Ülkede kapalı mekânların hepsinde maske takmak zorunlu.

Çek cumhuriyeti’nde toplam korona vakası 10 bin 777, can kaybı 343, ölüm oranı yüzde 3.2, 100 bin nüfus başına vaka sayısı 101.4.

Kuzey ve Batı Avrupa’dan gelerek Çek Cumhuriyeti ve Slovakya üzerinden Türkiye’ye gideceklerin izleyeceği güzergâh şöyle; Prag-Bratislava-Györ-Budapeşte-Szeged-Subotica-Novi Sad-Belgrad-Niş-Sofya–Edirne.





SLOVAKYA’YI 8 SAATTE TERK EDİN

Slovakya ise AB ülkeleri ve Schengen bölgesinden seyahate açık. Avrupa’dan gidiş ve gelişlerde ülkeye kara ve hava yoluyla seyahatlerde herhangi bir kısıtlama yok. Slovakya’dan Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti’ne transit geçiş serbest. Ancak Türkiye’den dönüşlerde AB ülkeleri dışında tatil yapıp dönenler 8 saat içinde ülkeyi terk etmek zorunda. Ayrıca en fazla 96 saat önceden alınmış negatif sonuçlu korona test sonucunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu test sonucu İngilizce, Almanca, Çekçe veya Slovakça olmalıdır.

Slovakya’nın toplam nüfusu 5.5 milyon. Bugüne kadar ülkede tespit edilen vaka sayısı bin 607. Korona salgını sürecinde 28 kişi hayatını kaybetti. Ölüm oranı yüzde 0.5. 100 bin nüfus başına vaka sayısı 29.5.

Bratislava Büyükelçiliği yetkilileri anlık değişmeleri büyükelçilik sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını belirterek hafta içi +421 259 490900 nolu telefondan ya da acil durumlarda +421 904 558 867 nolu telefondan kendilerine ulaşılabileceğini söylüyor.