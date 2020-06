İlk durak Avusturya... Sınırlar açık, mesafeni korf

Hazırlayan: İbrahim MESTANLAROĞLU

VİRÜS nedeniyle ülkelerin aldıkları önlemler ve kısıtlamalar her gün değişiklik gösterebiliyor. Öyle ki, benim yola çıkıp Avusturya’ya girdiğim gün, Almanya, Türkiye’yi riskli bölge kapsamına aldı. Bu karar Türkiye’den dönüşte 14 gün ev karantinası şartı koşuyor. Ancak Almanya’ya girerken, “Kimse size 14 gün ev karantinasına girmek zorundasınız” demiyor. Ancak yasal düzenlemeye uymazsanız ve daha sonra virüsü yaydığınız ortaya çıkarsa, cezası ağır. Karantinadan muaf olabilmek için Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren bir rapor gerekiyor. Önceleri Türkiye’den alınan testler tanınmıyordu. Ancak geçen hafta bu sorun da ortadan kalktı. Robert Koch Enstitüsü, raporu kabul edilen ülkeler arasında Türkiye’nin de olduğunu açıkladı. DÖNÜŞTE KONTROL VAR

Avrupa’ya koronavirüs salgını Avusturya’nın kayak merkezi İschgl’den yayıldı. Avusturya, salgına karşı çok sıkı önlemler aldı. Bu sayede virüsün yayılma hızı ve vaka sayısı düştü. Bunun sonucunda da kısıtlamaları önemli ölçüde kaldırdı. Ancak ülkede hava ve kara yoluyla seyahatlerde halen bazı kısıtlamalar mevcut.

Kara yolunda durum şu; Almanya’dan Avusturya’ya girişte sınırlar açık. Transit geçiş izni var ve sınır kontrolleri yok. AB vatandaşları, Avrupa’da oturma ve çalışma müsaadesi olan Türk vatandaşları ülkeye rahatça giriş ve çıkış yapabiliyor. Ancak sınıra yakın yerlerde polis ve sağlık memurları rastgele kontrol ve sağlık kontrolü yapma yetkisine sahip. Sağlık memurları termal kamerayla yolcuların ateşini ölçebilir. Avusturya, Schengen ülkesi olmasına rağmen Macaristan ve Slovenya sınır kapılarında 2015 yılından beri sınır kontrolleri yapıyor. Dönüş yolunda, Avusturya’ya girişlerde kontrol noktaları var. Her araç durduruluyor. Yolcuların pasaport, kimlik, oturma müsaadesi sıkı kontrolden geçiriliyor. Koronavirüs gölgesi her yerde. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarılarına mutlaka uyun.

KARANTİNA UYGULAMASI

Yola çıkmadan önce sağlık sigortanızdan ‘yurt dışında geçerli yurt dışı sigorta belgesi’ almayı unutmayın. Bu belgeyi alırken, sigortanızın yurt dışında hastalık durumunda hastanede tedavi veya ambulans uçakla sizi ülkeye geri getirme masraflarını karşılayıp karşılamadığını mutlaka açıklığa kavuşturun. Masrafları yaşadığınız ya da vatandaşı olduğunuz ülkeler karşılamıyor. Aksi takdirde bir hastalık size çok pahalıya mal olabilir. Tüm birikimleriniz bir anda bu masraflara gidebilir. Masrafları ödemediğiniz takdirde doktor ya da hastane sizin yurt dışına çıkmanıza yasak kararı bile aldırabilir.

Son 14 gün içinde, Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Norveç, İsviçre, Liechtenstein, Lüksemburg, Finlandiya, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, İrlanda, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İzlanda, Letonya ve Litvanya’da kalanlar için Avusturya’da 14 gün karantina uygulaması yok. Türkiye de dahil diğer ülkelerden Avusturya’ya gelenlere 14 gün ev karantinası şartı var. Karantinadan muaf olmak için negatif olduğunu gösteren Kovid-19 raporu yeterli. Raporun Almanca ve İngilizce olması ve en fazla 4 günlük olması şart.



Avusturya’dan sorunsuz bir şekilde geçmeniz ve eve varmanız her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Dönüşünüzde yaşadığınız ülkedeki uygulamaları da dikkatle takip etmelisiniz.

MASKE VE SOSYAL MESAFE

Avusturya’da oteller, restoranlar, kafeler ve turistik tesisler açık. Sadece kamu taşıt araçları, taksiler, en az 1 metre sosyal mesafenin sağlanamadığı yerlerde ve eczane, doktor gibi sağlık yerlerinde maske mecburiyeti var. Bunun dışında maske mecburiyeti yok. Fakat tavsiye kararları uyarınca birçok insan maske kullanıyor. Özellikle görevli personelin çoğunda maske var. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları Avusturya’da da geçerli. Benzin istasyonları ve mola yerlerinde sosyal mesafe uyarılarını hatırlatan bildiriler asılı. Tesislerin girişlerinde masa üstünde dezenfektan standı var. Girişte elinizi dezenfekte etmeniz gerekiyor.

Dokuz milyon nüfuslu Avusturya’da toplam koronavirüs vaka sayısı 17 bin 320. Ölenlerin sayısı 690. 100 bin nüfus başına vaka sayısı 195.8. Ölüm oranı yüzde 7.8. Virüsün bulaşma oranı 0.96. Yani 1 sınırının altında ve yüz hasta 96 kişiye virüsü bulaştırıyor demektir.



Avusturya yollarında vinyet zorunlu. Otomobiller için on günlük vinyet ücreti 9.40 Euro. Otoyolda hız sınırı 130 km. Çok sayıda radar var ve cezalar oldukça yüksek.

HER YERDE UYARI LEVHASI VAR

Ülkeye girer girmez korona salgınının yol açtığı tedirginlik kendini hissettiriyor. Avusturya dışından gelenlere karşı bu tedirginlik daha net hissediliyor. Her yerde koronaya karşı uyarı levhaları var. Avusturyalılar disiplinli bir biçimde bu kurallara uyuyor. Araç dışında her yerde maske takmanızı tavsiye ediyorum. Böylece sadece kendinizi değil, başkalarını da korumuş olursunuz. Dinlenme yerleri, benzin istasyonları, restoran ve kafeler sosyal mesafeye göre düzenlenmiş. Benzin istasyonunda kasaya ödeme yaparken 1.5 metre mesafe şeridinde durun. Masalar 1.5 metre aralıklı olarak dizilmiş.

GENEL BİLGİLER

Avusturya’ya girişte vinyet almayı unutmayın. Vinyetinizi, arkasında gösterildiği gibi arabanızın ön iç camına yapıştırın. İnternet üzerinden e.Vinyet satın almanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü e.Vinyetler satın alındıktan 15 gün sonra geçerli olmaya başlıyor. Ülkede çok sayıda radar var. Hız kurallarına uyun. Yüksek miktarlardaki, radar cezaları adresinize postalanıyor. Tünel girişleri ve otoyollarda bakım ve onarım çalışmaları olan yerlerde uzun kuyruklar oluşabiliyor. Onun dışında yollar boş ve çok az trafik var.

ÖNEMLİ TELEFONLAR

T.C. Viyana Büyükelçiliği

Adres: Prinz Eugen Strasse 40, 1040-Wien

Telefon: + 43 1 505 73 38 (4 hat)

e-mail: botschaft.wien@mfa.gov.tr

T.C. Bregenz Başkonsolosluğu: +43 5574 42 083

T.C. Salzburg Başkonsolosluğu: +43 662 44 21 33

Araç arızasında Avusturya Otomobil Kulübü ÖAMTC. Tel: 120

Polis: 112 veya 133.

İlk yardım: 144

İtfaiye: 122



Akaryakıt fiyatları:

Dizel: 1.00 Euro

Benzin: 1.02 Euro.