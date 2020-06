Hırvatistan’da yollar güzel ama, hız yapma

AĞIRLIKLI olarak başkent Zagreb ve çevresinde koronavirüs vakaları görünmesine rağmen, ülke genelinde vaka sayısı düşük. Zagreb sokaklarında insanlar maskesiz dolaşıyor. Restauranlarda, kafelerde masalar arasında birer metre mesafe kuralı var. Çalışanların bazıları maske takıp eldiven kullanıyor, bazıları ise kullanmıyor. 4 milyon nüfusa sahip Hırvatistan’da bugüne kadar 2 bin 366 korona vakası tespit edildi, 107 kişi yaşamını yitirdi. 100 bin nüfusa göre koronavirüs vakası 57.9, ölüm oranı yüzde 2.6, bulaşma oranı ise 1.3. Sınır kapılarının açılması ve yabancı turistlerin gelmeye başlaması ile vakalarda artış var.

KARANTİNA YOK AMA...

Hırvatistan, salgın nedeniyle mart ayında kapattığı sınırları AB ülkeleri için yeniden açtı. Kapılar AB ülkeleri için seyahate açık. Krizin vurduğu ekonomisini düze çıkarmak için turizm gelirleri önemli. AB vatandaşları ile bu ülkelerde oturma ve çalışma izni olanlar tatil yapabilir. Ancak her tatilci kayıt altına alınıyor. Transit geçişler açık. AB dışından gelenlere transit geçişler için karantina uygulaması yok. Hırvatistan İçişleri Bakanlığı, sınırlarda yığılmaları önlemek için ülkede konaklamak isteyenlere önceden internetten form doldurmalarını tavsiye ediyor. Bunun için www.entercroatia.mup.hr. internet adresine önceden bildirimde bulunmanız gerekli. Bildirimde bulunmadan konaklamanın cezası 1000 Euro.

AB dışında bir ülkede 14 günden fazla kaldıysanız, 24 saat içinde transit geçiş yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde 14 gün karantina uygulaması var. Yani Türkiye’den dönerken dikkatli olun, 24 saatte transit geçin. Transit geçişleri kontrol eden bir mekanizma yok. Herhangi bir olay sonucunda bu ortaya çıkarsa, araçtaki kişi başına 1000 Euro cezası var. Ülkeye girişlerde ateş ölçme ve Kovid-19 testi istenmiyor. Evraklarınız itinayla kontrol ediliyor. Eksik veya süresi geçmiş evrakla girişe kesinlikle izin verilmiyor. Polisin şüpheli durumlarda sizi sağlık kontrolüne gönderme veya korona testi isteme yetkisi var. Belirtiler gösteren kişi hemen karantinaya alınıyor.



KARAVAN TERCİH EDİLMİŞ

Salgının izleri Hırvatistan’da da hemen hissediliyor. Fakat turizm dönemi ve tedbirlerin yumuşamasıyla insanlar biraz rahatlamış görünüyor. Zagreb sokakları eski hareketli günlerine geri dönmüş. Her yer kalabalık. Ama sosyal mesafe kurallarına restoran ve kafelerde dikkat ediyorlar. Hırvatistan girişinde ve yollarda çok sayıda karavan gördüm. Tatil yapanlar bu sene salgın nedeniyle daha çok karavan turizmini tercih etmiş görünüyor. Hırvatistan, Avrupa Birliği’ne giriş kapısı fakat Schengen bölgesine dahil değil.



SAKIN HIZ YAPMAYIN

Hırvatistan’da vinyet uygulaması yok. Otoyol üçretlerini gişelerde ödüyorsunuz. Ljubljana istikametinden gelenler toplam 20 Euro, Maribor istikametinden gelenler ise 25 Euro ödüyor. Otoyollarda hız sınırı 130 km. Dümdüz otoyollar hıza davetiye çıkartıyor. Ancak sakın sürat yapmayın. Özellikle Türkiye dönüşlerinde Hırvatistan’ı transit geçin, gecelemeyin. Çünkü cezası ağır. Hırvatistan yaklaşık yolun yarısı. Yol kenarındaki tesislerde mutlaka mola verip biraz dinlenin. Molada, hijyen kurallarına dikkat edin. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atmayın.

10 BİN EURO SINIRINA DİKKAT

Sıla Yolu’na çıkacak izincileri kurallara uymaları konusunda uyaran Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, şunları söyledi: “Korona salgını bütün dünyada hâlâ ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Sağlığınızı her şeyden üstün tutarak yola çıkmaya karar verin. Bu yıl tatil döneminde sağlığımızı korumak esas olmalı. AB-Schengen belgesi kriterlerini yerine getiren ve Schengen bölgesine girmeyi bekleyen Hırvatistan, başta korona salgını tedbirleri olmak üzere bütün AB kurallarını harfiyen uyguluyor. Görevliler bu konuda oldukça katı. Türkiye’den dönüşlerde yanınızda getirilen eşyaların gümrük kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Özellikle et ve süt mamülleri yasağı ile 10 bin Euro üstündeki paranın deklare edilmesi en önemli konular.”



Salgın sonrası gevşetilen tedbirler ve turizm döneminin başlamasıyla Hırvatistan sokakları hareketlenmeye başlamış. Daha çok gençler dışarıda. Bu da son günlerde korona vakalarında az da olsa bir artış getirmiş.



BAJAKOVA YOĞUN OLABİLİR

Schengen’e girmeye hazırlanan Hırvatistan, AB gümrük kurallarını harfiyen uyguluyor. Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki sınır kapısı Bajakova’da yoğunluklar yaşanabilir. Daha küçük olan Tovarnik ve İlok sınır kapıları alternatif olarak kullanılabilir. Nispeten küçük olan bu iki sınır kapısı genelde bölgede yaşayan insanlar tarafından kullanılıyor. Tovarnik için Apsevci, NijemciDeletovci, Banovci ve Tovarnik istikametini takip etmeniz gerekiyor. İlok içinse Tovarnik şehir merkezinde Ilok yönünü takip etmelisiniz.



Hırvatistan’a tatile gidenlerin salgın nedeniyle bir tercihleri de karavan tatili olacak. Bu yüzden otoyollarda bu sene daha çok karavan görebilirsiniz.



ÖNEMLİ TELEFONLAR

T.C. Zagreb Büyükelçiliği

Andrije Hebranga 32-34

10000 Zagreb



Tel: + 385 1 486 46 60

Acil hizmet telefonu +385 99 43 96 520

e-mail: embassy.zagreb@mfa.gov.tr



Polis: 192

İtfaiye: 193

İlk yardım: 112

Karayolu yardım (SOS): 987



AKARYAKIT FİYATLARI (1 Euro=7.57 Kuna)

Dizel: 0.98 Euro

Super Benzin: 1.01 Euro



HIRVATÇA SÖZLÜK (Türkçe okunuşu ile)

Dobar dan: İyi günler

Dobro yutro: Günaydın

Dovicenya: Hoşçakalın

Hvala: Teşekkürler

Voda: Su

Kruh: Ekmek

Kava: Kahve

Yedan: Bir

Pomoç: İmdat

Meso: Et

Teleçe meso: Dana eti

Govece meso: Sığır eti

Yaneçe meso: Kuzu eti

Pileçe meso: Piliç