Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: İkizler ve yükselen İkizler 2023

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Şubat sonundaki yeniay iş kurmak, mevcut işinizi büyütmek, yatırım yapmak için sizlere harika fırsatlar sunacak.

Önümüzdeki dönemin en önemli sınavıysa mesleki anlamda gerçekçi hayaller kurmak olacak. Mart ayında köklü değişiklikler sizi bekliyor; evlenebilir, okuduğunuz bölümü, işinizi ya da yaşadığınız ülkeyi değiştirebilirsiniz.

Nisanda hayalini kurduğunuz konularla ilgili fırsatlar, ödüller, primler kapıda. Siyasete atılmak isteyenlerin de yolu açılabilir. Sonbaharla birlikte sosyal hayatınız canlanıyor, gönül işlerinde trafik hızlanıyor. Ancak yılın son günlerinde sizi ilişkiler, ortaklıklar ve kariyer konusunda büyük bir sınav bekliyor.

Bu sınavı verebilmenin tek yoluysa sakin kalabilmek. Bu konular dikkatli yönetilmezse birtakım kayıplar verebilirsiniz. Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…İşlerinizi büyütmek için adım atabilirsiniz

OCAK Yurtdışı tatil planları yapabilirsiniz Haberi görüntüle

ŞUBAT İş kurmak için ideal bir dönem Haberi görüntüle

MART Evliliğinizin sorumluluğunu alabilirsiniz Haberi görüntüle

NİSAN İşten kazandığınız para artabilir Haberi görüntüle

MAYIS Meditasyona zaman ayırabilirsiniz Haberi görüntüle

HAZİRAN Size fayda sağlayacak imzalar atabilirsiniz Haberi görüntüle

TEMMUZ Kendinize yeni kazanç yolları yaratıyorsunuz Haberi görüntüle

AĞUSTOS Eğitim alanında işler istediğiniz gibi gidecek Haberi görüntüle

EYLÜL Tadilat ya da taşınma gündemde Haberi görüntüle

EKİM Yeni hobiler öğrenebilirsiniz Haberi görüntüle