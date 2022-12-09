Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: İkizler ve yükselen İkizler 2023

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Şubat sonundaki yeniay iş kurmak, mevcut işinizi büyütmek, yatırım yapmak için sizlere harika fırsatlar sunacak.
Önümüzdeki dönemin en önemli sınavıysa mesleki anlamda gerçekçi hayaller kurmak olacak. Mart ayında köklü değişiklikler sizi bekliyor; evlenebilir, okuduğunuz bölümü, işinizi ya da yaşadığınız ülkeyi değiştirebilirsiniz.
Nisanda hayalini kurduğunuz konularla ilgili fırsatlar, ödüller, primler kapıda. Siyasete atılmak isteyenlerin de yolu açılabilir. Sonbaharla birlikte sosyal hayatınız canlanıyor, gönül işlerinde trafik hızlanıyor. Ancak yılın son günlerinde sizi ilişkiler, ortaklıklar ve kariyer konusunda büyük bir sınav bekliyor.
Bu sınavı verebilmenin tek yoluysa sakin kalabilmek. Bu konular dikkatli yönetilmezse birtakım kayıplar verebilirsiniz. Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…İşlerinizi büyütmek için adım atabilirsiniz