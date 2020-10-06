Eklemlerin yapısı ve özellikleri

Sesamoidler, tendonlara gömülü ancak diğer kemiklere bağlı olmayan kemiklerdir. Patella (dizkapağı) en büyük sesamoiddir. Bu kemiklerin sayısı kişiden kişiye değişir.

Bebeklerde yaklaşık 270 kemik bulunabilir ve bu kemiklerin bazıları büyüme sırasında birleşirler. Yetişkinlerde, eksenel iskelette 80 ve ek iskelette 126 olmak üzere yaklaşık 206 kemik varlığından söz edilebilir.

Özetle, insan vücudundaki kemik sayısı 250 ile 350 arasındadır.

İnsan vücudunun üç tip ana eklem bulunur. Bu tipleme eklemin izin verdiği hareket kabiliyetine göre sınıflandırılır.

Sabit veya lifli eklemler: Yakın temasta bulunan ve hareketi olmayan iki veya daha fazla kemik olarak tanımlanırlar. Kafatasının kemikleri buna bir örnektir. Kafatasının plakaları arasındaki hareketsiz eklemler dikiş olarak bilinir.

Kısıtlı hareketli veya kıkırdaklı eklemler olarak da bilinen bu eklemler, yalnızca sınırlı bir hareketin gerçekleşebileceği kadar sıkı bir şekilde bir arada tutulan iki veya daha fazla kemik olarak tanımlanır. Omurlar örnek gösterilebilir.

Serbestçe hareket edebilen eklem yapısı: Sinovyal eklemler olarak da bilinen bu eklemler, eklemin tüm parçalarının birbirine karşı sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağlayan sinovyal sıvıya sahiptir. Bunlar vücuttaki en yaygın eklemlerdir. Örnekler arasında diz ve omuz gibi eklemler bulunur.

Eklem sağlığı için şeker, işlenmiş gıdalar, gluten içerikli gıdalar, alkol, yağlı besleneme, yüksek tuzlu yiyecekler zararlı olabilir ve kontrollü tüketilmelidir.