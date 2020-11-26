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GeriYasemin Soytürk Özseren Bel ağrısı neden olur?
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Haberler>Yazarlar>Yasemin Soytürk Özseren>Bel ağrısı neden olur?

Yazarlar
26.11.2020 - 10:49 |  Son Güncelleme:

Bel ağrısı neden olur?

Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
ozseren@gmail.com
Bel ağrısı neden olur?
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Bel ağrılarının en genel nedeni bel kaslarının zayıf olmasından kaynaklı yaralanama durumlarıdır.

Ağır yük kaldırma sırasında yapılan ani hareketler nedeniyle kaslarda yaralanmalar oluşabilir. Belde bulunan kaslarımızın zayıf olması bu kas yaralanmalarının oluşması için uygun ortam hazırlar. 

Kas yaralanmaları haricinde bel ağrılarına neden olan birçok durum olabilir. Bunlara bakacak olursak;

- Omurilikte oluşan kanser,

- Disklerde fıtıklaşma, siyatik,

- iltihap kaynaklı durumlar,

- Böbreklerde veya omurganda enfeksiyonları görülebilir.

Bel ağrısı şikayetinin süresi birkaç gün ile hafta kadar sürüyorsa akut bel ağrısı olarak, bel ağrısının süresi 3 ayı geçiyorsa kronik bel ağrısı olarak adlandırılır.

Bel ağrılarının görülme sıklığı 30-50 yaş aralığında en yüksek olduğu zamandır ve vücudun yaşın ilerlemesine bağlı değişimden kaynaklıdır. Yaşlanmayla birlikte omur arası sıvı azalır ve disk tahrişi artar, kas gücü azalır ve yaralanmaya daha yatkın hale getirir. Bu yüzden kasları güçlü tutmak önemlidir.

 

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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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