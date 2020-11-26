Bel ağrısı neden olur?

Ağır yük kaldırma sırasında yapılan ani hareketler nedeniyle kaslarda yaralanmalar oluşabilir. Belde bulunan kaslarımızın zayıf olması bu kas yaralanmalarının oluşması için uygun ortam hazırlar.

Kas yaralanmaları haricinde bel ağrılarına neden olan birçok durum olabilir. Bunlara bakacak olursak;

- Omurilikte oluşan kanser,

- Disklerde fıtıklaşma, siyatik,

- iltihap kaynaklı durumlar,

- Böbreklerde veya omurganda enfeksiyonları görülebilir.

Bel ağrısı şikayetinin süresi birkaç gün ile hafta kadar sürüyorsa akut bel ağrısı olarak, bel ağrısının süresi 3 ayı geçiyorsa kronik bel ağrısı olarak adlandırılır.

Bel ağrılarının görülme sıklığı 30-50 yaş aralığında en yüksek olduğu zamandır ve vücudun yaşın ilerlemesine bağlı değişimden kaynaklıdır. Yaşlanmayla birlikte omur arası sıvı azalır ve disk tahrişi artar, kas gücü azalır ve yaralanmaya daha yatkın hale getirir. Bu yüzden kasları güçlü tutmak önemlidir.