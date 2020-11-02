Sivilceden uzak kalabilmek mümkün müdür?
Bu soruya bir çırpıda evet demek de mümkündür, hayır demek de! Belki de en kolay olanı bazı alacağımız tedbir ve yaşam kalitemizdeki düzen ile bu süreci minumuma indirmektir.
Uykunuza dikkat edin!
Cilde en iyi gelen güzellik sırrı uykudur. Sakin, stressiz bir uykuyla yeterince dinlenmek cildinize çok iyi gelecektir. Gecede en az 7-8 saat uyumaya çalışın.
Beslenmeye dikkat!
Beslenme tarzı ve yediklerimiz, vücuttaki yağ ve iltihaplanmayı düzeyinde etkilidir. Dolayısıyla iltihaplanmayı önleyen bir beslenme ile kortizon düzeyini düşürerek sivilce oluşumunu önleyebiliriz. Sivilce ve akne sorunu olanlar öncelikle hayvansal yağlardan uzak durması gerek. Yağ ve şeker miktarı fazla olan hazır yiyecekler de sivilce ve akneleri besleme özelliğine sahip.
Sivilce düşmanı yiyecekler
Baklagillerle zenginleştirilmiş, meyve ve sebze açısından zengin sağlıklı beslenme cilde çok iyi geliyor. Sivilcesiz, sağlıklı bir cilt için yenmesi gerekenler: Elma, enginar, badem, fındık, tatlı kavun, barbunya, mercimek, kuşkonmaz, fasulye, armut, yoğurt, domates, ıspanak, ay çekirdeği, kiraz, vişne, kabak, kereviz, brokoli, Brüksel lahanası, mantar, zeytin, zeytinyağı, istiridye, karnabahar, nohut, balık - kabuklu deniz ürünleri, somon, nar, hindi. Ayrıca, kahve yerine yeşil çay içmek, günde 8-10 bardak su tüketmek, ıhlamur ve rezene gibi bitki çayları içmek de sivilce oluşmasını engeller.
Sivilce yapan yiyecekler
Çikolata, dondurma, sosis ve dondurulmuş hazır et yemekleri, Muz, ekmek, kek, şekerleme, kurabiye, mısır, patates kızartması, sosisli sandviç, pirinç, pizza, makarna, margarin, meyve suları, puding, krakerler-cipsler, pasta, krem peynir, kızarmış yiyecekler, tatlı içkiler sivilce oluşumunu hızlandırır.
Sivilcelerinizle oynamayın
Sivilcelerinizi asla sıkmayın. Hangi aşamada olursa olsun sıkılan sivilceler enfeksiyon kapıp, yara izi ve ciltte leke yapabilir, yayılabilir.
Sivilceli cilde makyaj yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
- Makyaj temiz cilde yapılır. Sabah uygun temizleme jeli ve tonikten sonra cildinize uygun yağ dengeleyici nemlendiriciyi sürünüz. Sonrasında üzerine makyaj yapmalısınız.
- Kullanılan fondöten ya da pudra organik olmalıdır. Kısacası yağlı sivilceli ciltlere uygun olan ürünlerden olmalıdır.
- Makyaj fırçası kullanılıyorsa sık sık değiştirmeli ya da temizlenmelidir. Çünkü sivilceli cilt demek, iltihap demektir. Dolayısıyla fırçaların bakımı önemlidir.
- Akşam 18.00'da nerede olursak olalım yüzümüzü yıkayıp temizlemeliyiz. Çünkü bu saatlerde cildimiz yağlanmaya başlar. Evdeysek dermatoloğumuzun verdiği sivilce ilaçlarını kullanalım. Dışarıdaysak makyajımızı sil baştan yeniden yapmamız gerekir.
- Eve girer girmez makyajımızdan kurtulmalıyız. Ve gereken kozmetik, tıbbi ilaçlarımızı kullanmalıyız.