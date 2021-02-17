Dermatit (egzama) neden olur? Tedavisi var mıdır?

Takılar ve aksesuarlar



Takılar tekin sayılmazlar. Örneğin alerji kulak memesinde ise, aklımıza küpe ve küpenin yapıldığı metal gelir. Kolye takmayı seviyorsanız ve boyunda alerji baş göstermişse, bundan kullandığınız kolyenin sorumlu olduğuna emin olabilirsiniz. Bazen bel çevresinde alerji görülür. Bu durumda bele temas eden maddelerin ne olduğu sorgulanır. Bu kemerde olabilir, kullanılıyorsa lastikli pantolonlar da düşündürebilir. Kimi saat kayışları el bileğinde alerjiye yol açar. Bu kayışların, deri, metal veya plastik oluşuna göre, alerjen malzeme hakkında, bir yorum yapılabilir.

Kontakt dermatit



Kontakt dermatit, cildin herhangi bir tahrişe veya kullanılan bir maddeye karşı gösterdiği alerjik reaksiyondur. Cilt kızarır, şişer, kabarıklıklar, yaralar ve kabuklar oluşur. Bu belirtiler bir hafta içinde geçmezse, bir cilt doktoruna başvurmak gerekir. Kontakt dermatite neden olabilen maddelerin en başında, evlerde kullanılan temizlik malzemeleri ve deterjanlar bulunur. Konsantre temizlik malzemeleri, pek çok insanda alerjik reaksiyona yol açar.

Kontakt dermatit’in anlaşılması bazen çok güçtür En iyisi, evdeki kimyasal ürünleri, temizlik malzemelerini mercek altına almaktır. Bunlara kullandığımız sabunlar, saç boyaları veya kozmetik ürünler dahildir. Biraz dikkat ve deneme ile tepki yaratan ürünü bulabiliriz.

Kontakt dermatit teşhisi konulduğunda; tedavinin ilk basamağı, alerji yapan maddeyi bulmak ve ondan uzak durmaktır. Ne yazık ki hastalar alışkanlıklarına toz kondurmazlar. Bulaşık yıkarken ve temizlik yaparken eldiven giymektense, kentteki tüm dermatologları ziyaret etmeyi tercih ederler. Bol köpüklü, güzel kokulu veya damladığı yeri anında ağartan deterjanlarından; kendilerine iyi geldiği kuşkulu olan kozmetik ürünlerden veya sabunlardan, kuşkulanmazlar!

Atopik dermatit



Kızarıklık, şişme, kabarıklıklar, yaralar ve kabuklar çocuklarda görüldüğü zaman, oyuncaklarına ve odasındaki eşyalara dikkat etmek gerekir. Toz tutabilen ve alerjiye neden olabilen her türlü eşya, halı, yorgan, tüylü bebekler veya boya maddeleri kuşkulu olan oyuncaklar ortadan kaldırılmalıdır. Atopik dermatit olan çocukların belirli bir diyet de uygulamaları gerekir. Doktor tavsiyesine göre, alerjik olabilecek farklı yiyecekler, menüden dikkatle çıkarılır.

Seboreik dermatit



Saçımızdaki kepek ve kaşıntılar, seboreik dermatit belirtisi olabilir. Bu alerji türü, kafa derisi başta olmak üzere, cildin yağlı bölgelerinde görülür. Saçımızda kepeklenme ve kaşıntı varsa, seboreik dermatit’ten kuşkulanabiliriz. Bu alerji burun kenarlarında, kaşlarda, kulakların arkasında ve içinde, göğsün ortasında ve göbek deliği etrafında da görülebilir. Mevsim değişiklikleri ve stres hastalığın seyrini etkiler. Belirtiler genellikle kış aylarında artar, yaz aylarında azalır. Özel şampuan ve sabunlar kullanarak, strese karşı dikkatli olarak, bu sıkıntıları atlatabiliriz.

Cildimizin çok hassas olduğunu aklınızdan çıkarmayın.