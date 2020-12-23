Bağışıklığı güçlendiren 6 bitki çayı

Bitkisel çaylar kafein içermezler ve sindirim sistemlerini iyileştirmeden stresi azaltmaya, soğuk algınlığı ve öksürüğü kesmeye kadar birçok yarar sunarlar.

İşte mutfağınızda bulabileceğiniz malzemelerle yapılan bazı bitki çayları ve faydaları…

1.Zencefil çayı

Zencefil, antioksidanlar açısından zengin ve çeşitli hastalıkları sizden uzak tutarak bağışıklığınızı güçlendirebilecek anti-inflamatuar özelliklere sahip bir bitkidir. Ayrıca dumanı tüten bir fincan zencefil çayı burun tıkanıklığını ve diğer solunum sorunlarını azaltmaya da yardımcı olur. Zencefil aynı zamanda bir kas gevşetici maddedir ve baş ağrılarını, adet kramplarını, ağrılı kasları ve diğer ağrı türlerini hafifletir.

Nasıl yapılır?



Biraz zencefili soyun ve dilimleyin. Suyu kaynatın ve dilimleri ekleyin. Çayı süzün ve zencefil parçalarını atın. Biraz bal, tarçın ve limon suyu ekleyin.

2.Limon çayı



Limon, bağışıklığı artıran ve zengin C vitamini kaynağı olan besindir. Sabahın erken saatlerinde ılık veya sıcak limonlu su içmek sindirim sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. İçinde bulunan antioksidanlar, soğuk algınlığı ve öksürükten muzdarip olduğunuzda göğüs enfeksiyonlarını ve balgamı hafifletir. Anti-inflamatuar özellikleri akne ve egzama ile mücadele ederek kişinin cilt sağlığını iyileştirir.

Nasıl yapılır?

Biraz su kaynatın, üzerine zerdeçal, limon suyu ve bir tutam bal ekleyin.

3.Nane çayı

Nane çayı, serinletici özelliği yanı sıra, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerini hafifletmesi ile bilinir. İçinde bulunan aroma bulantı ve kusmayı da azaltır. Ayrıca kas gevşetici görevi görürken, baş ağrılarını ve adet kramplarını da hafifletir. Nane; antibakteriyel, antiviral ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bu nedenle alerjiler veya yaygın bir öksürük ve soğuk algınlığı nedeniyle tıkanmış sinüslerle savaşmaya yardımcı olur. Kafeinsiz olduğundan yatmadan önce içmek için harika bir çaydır. Rahatlatıcı özellikleri daha iyi uyumanıza yardımcı olur.

Nasıl yapılır?

Kabınızı kaynar suyla doldurun ve biraz nane yaprağı ekleyin. Su soluk sarı olana kadar birkaç dakika kalmasına izin verin. Çayı süzün ve biraz bal, limon ekleyin.

4.Tarçın çayı

Tarçın, antioksidanlar ve antienflamatuar özelliklerle yüklüdür. Antioksidanlar, hücrelerinize zarar veren ve hastalıkların da oluşmasına sebep olan serbest radikallerin neden olduğu oksidasyonla savaşır. Tarçın çayında bulunan bileşikler, bakteri ve mantarların azaltılmasında da faydalıdır. Ayrıca bu çay, kan şekeri seviyesini ve tansiyonu kontrol ederken kalp sağlığını destekler ve adet kramplarının neden olduğu ağrıyı azaltır.

Nasıl yapılır?

Kaynayan suya 1 çorba kaşığı toz tarçın veya çubuk ekleyin. 15 dakika dinlendirin. Karışımı süzün ve tatlandırmak için biraz bal ekleyin.

5.Limon otu çayı

Limon otu, vücutta hastalıklara neden olan serbest radikalleri öldüren antioksidan özelliklere sahiptir. Antimikrobiyal işlevi nedeniyle ağız enfeksiyonlarını tedavi eder. Bir fincan limon otu çayı mide rahatsızlığı, kramp veya diğer sindirim sorunları için harikalar yaratabilir. Limon otunun kişinin metabolizmasını hızlandırdığı için kilo vermeye yardımcı olduğu da bilinmektedir.

Nasıl yapılır?

Kaynayan suya biraz limon otu, nane yaprağı ve bal ekleyin. Yaklaşık 10 dakika kaynamaya bırakın. Dilerseniz çay yaprakları da ekleyebilirsiniz. Suyu süzün ve servis yapın.

6.Hibiskus çayı

Hibiskus çayı, hastalıklara neden olan serbest radikallerle savaşan antioksidanlar açısından zengindir. Kan basıncını kontrol ederken kilo kaybını hızlandırır. Antimikrobiyal özellikleri ayrıca bakterilerle savaşmaya da yardımcı olur. Sağlık yararlarının yanı sıra hibiskus çayı cildinizin daha güzel görünmesini sağlar.

Nasıl yapılır?

Üzerinde herhangi bir toz kalmaması için yaprakları dikkatlice yıkayın. Sonra o yaprakları sıcak suda demleyin, üzerine biraz bal ve limon suyu ekleyin.