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GeriVesime Itır Demir Vivaldi ve Arcimboldo ile çocuklarınıza sağlıklı meyve tabakları hazırlayın
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Haberler>Yazarlar>Vesime Itır Demir>Vivaldi ve Arcimboldo ile çocuklarınıza sağlıklı meyve tabakları hazırlayın

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Fotoğraf: iStock
16.12.2020 - 10:22 |  Son Güncelleme:

Vivaldi ve Arcimboldo ile çocuklarınıza sağlıklı meyve tabakları hazırlayın

Vesime Itır Demir
Vesime Itır Demir
Dr. Öğretim Görevlisi, Sanatçı
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Vesime Itır Demir
Vesime Itır Demir
demiritir@gmail.com
Vivaldi ve Arcimboldo ile çocuklarınıza sağlıklı meyve tabakları hazırlayın
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Kış aylarında çocuğunuzu çeşitli hastalıklardan korumak için bağışıklık sitemini güçlü tutmanız gerekmektedir. Bunun yolu da alınması gereken vitaminleri en doğal haliyle alabileceği mevsim meyvelerini tüketmekten geçmektedir. Hem lezzet hem de sağlık açısından meyveleri ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemlidir.

Doğanın bize her mevsim sunduğu sebzeler ve meyveler sadece beslenme uzmanlarının değil, zaman zaman sanatçıların da dikkatini çekmiştir. Resimlerinde meyveleri ve sebzeleri bir arada kullanarak portreler yapan İtalyan ressam Giuseppe Arcimboldo bu sanatçılardan biridir. 1526 yılında Milano’da doğan Arcimboldo, yaşadığı dönemde Viyana’da saray ressamı, mimar ve mühendis olarak çalışmıştır. Sürrealizm akımını benimseyen sanatçı Salvador Dali tarafından 20. Yüzyılın başlarında tekrar gündeme getirilmiştir. Hatta kimi sanat tarihçilerine göre Arcimboldo, Sürrealizm’in ilk örneklerini veren sanatçıdır. Arcimboldo, Roma imparatoru II. Rudolf’un portresini yaparken, mitolojide mevsim tanrısı olarak geçen ‘Vertumnus’ dan esinlenmiştir. Bu resim, her mevsimden sebze ve meyvenin bir arada olduğu bir portredir. 1563 yılında ise ‘İlkbahar’, ‘Yaz’, ‘Sonbahar’ ve ‘Kış’ adlı dört farklı resimden oluşan “Dört Mevsim” başlıklı serisinde, her mevsimin kendi meyveleri ve sebzeleriyle portreler yapmıştır. Renkli çiçeklerden oluşan saçlarıyla ‘İlkbahar’ ve kırmızı tonlardaki meyveleriyle ‘Yaz’ kadın, kahverengi ve sarı tonlarındaki ‘Sonbahar’ ve ‘Kış’ ise erkektir.

Arcimboldo’nun kimi resimlerinin çocukları korkutma ihtimali olsa da bu resimlerden yola çıkarak mutfağınızda daha sevimli portreler yaratabilirsiniz. Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesi, kış meyvelerine daha fazla sempati duyması ve ebeveyn çocuk ilişkinizi güçlendirmek için sanatsal dokunuşlardan destek alabilirsiniz. Doğa ananın bize her mevsim farklı sebze ve meyve seçenekleri sunduğunu anlatarak, çocuğunuza doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma yolunda ilk adımı atabilirsiniz. Görsel uyaranlar olarak meyveleri kullanırken, Vivaldi’nin “Dört Mevsim” adlı eserini dinleyerek işitsel bir uyaran da yaratabilirsiniz. İçinde bulunduğumuz kış mevsiminde yetişen meyveleri çocuğunuza tanıtırken Vivaldi’nin ‘Kış’ konçertosunu dinleyebilirsiniz. Meyvelerin renkleriyle müzik arasında bir ahenk olup olmadığı, bu renklerin seslerle uyuşup uyuşmadığı, konçertoların içine gizlenmiş mevsimlere özgü seslerin çocuğunuzun üzerinde bıraktığı hissi tartışabilirsiniz.

Ebeveynler, çocuklarının gelecekte hem zihinsel hem de fiziksel olarak sağlıklı bireyler olabilmesi için, onlarla kaliteli vakit geçirme fırsatı yaratmalıdır. Sağlıklı beslenme alışkanlığı gibi önemli bir yaşam rutinini kazandırmak için yaş gurubuna uygun sanatsal aktivitelerle bu süreci daha keyifli hale getirmek mümkündür.

 

 

 

 

 

 

 

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Vesime Itır Demir
Vesime Itır Demir
Dr. Öğretim Görevlisi, Sanatçı
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