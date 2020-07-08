Kadınların cinsel sağlığını etkileyen faktörler

Kapalı toplumlarda kadınların bu konularda yardım istemesi nadir görülmektedir ve yardım istese de çevreleri tarafından garip karşılanır. Bu durumdaki kadın cinsel anlamda kendi yerine eşine odaklanır ve kendini ihmal eder. Bu da problemlerin artmasına neden olur.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanının bu konulara yaklaşımı fiziksel muayene bulguları dışında da detaylı konuşma yaparak hastanın asıl rahatsızlığını çözme açısından değerlendirme olmalıdır.

Kadın cinsel sağlığını etkileyen konulara bakacak olursak; Bazı kadınların jinekolog muayenesi sırasında yeterli ilgi görememekten şikayetçi olduğunu ve korkularının buna bağlı gelişebildiğini görebilmekteyiz.

Yakın geçmişe kadar kadın doğum uzmanları kendilerine cinsel işlev bozuklarıyla alakalı danışılmadığı için daha çok üreme ile ilgili konularda uzmanlaşmış ve cinsel konular biraz geride kalmış olabilir. Bu nedenle, her uzman cinsel problemler ile ilgili konulara yeterince hâkim olmaz ve hastalara yardımcı olamaz. Sağlık çalışanları ve doktorlar da aynı halkın yaşadığı gibi cinsel konular hakkında konuşurken rahat değildir. Bu durum hastanın doktor ile iletişimini de olumsuz etkileyebilir. Özellikle hastane ortamlarında yetersiz zaman dilimi nedeniyle cinsel sorunların sorgulanması veya tedavisi zaman kaybı gibi değerlendirilmektedir.

Cinsel konuların bu alanda uzmanlaşmış kadın hastalıkları ve doğum uzmanı açısından değerlendirilmesi daha bütüncül olabilir.

Ne zaman jinekolojik muayene yapılmalı?

Cinsel bozuklukların altında bazen jinekolojik sorunlar olabilir. Bazen hasta jinekolojik açıdan bir problem olmadığını duymak ister. Çoğu hastada fiziksel ve psikolojik nedenle bir aradadır. Sorun psikolojik başlasa da zamanla fiziksel bazı sıkıntılara sebep olur. Tam tersi de olabilir. Örneğin bir kadında ağrılı cinsel birleşme birkaç kere yaşanırsa sonrasında cinsel ilişkiden kaçınma ve orgazm olamama problemi yaşar.

Cinsel ilişkide ısrar edilirse vajinismus gibi başka sorunlar çıkar. Ağrılı cinsel ilişkinin fiziksel nedeni tedavi edilse de başka cinsel sorunlar yerleşmiş olur.

Fiziksel sorunlar neler olabilir;

•Cinsel birleşme öncesi, sırası ve sonrasında genital bölgede ağrı,



•Birleşme sırasında kanama,



•Islanma olmasına rağmen ilişkide ağrı,



•Birleşme sırasında hormonal değişiklikler,



•Daha önce normal olan cinsel isteğin azalması.



Bu ve benzeri rahatsızlığı olan hastalar jinekolojik muayeneden geçirilmelidir.