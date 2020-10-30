Geçmişten günümüze vajinismus tedavisi

İnsanlar üzerinde cinsel sorunların araştırıldığı çalışmalar yapılamıyordu. Bu nedenle tedavide temel alınan cinsellikle ilgili varsayımlar ve uygulanan tecrübeler de yetersiz kalıyordu.

Geçmişte vajinisimusta görülen kasılmanın koşullu bir tepki olduğu, histerik ve konversiyon olarak ortaya çıktığı düşünülüyordu. Vajinismusu olan kadınların bilinçaltında erkeklere düşmanlık beslediği erkeğin cinsel arzularına ket vurmak istediği iddia ediliyordu. Bu nedenle bu hastalarda psikanalitik yöntemler ve evlilik terapileri ile gidilen, aylarca süren tedaviler çoğunlukta olumsuz oluyordu.

Geçmişte önerilen başka bir tedavi yöntemi ise özellikle dirençli vajinusmus hastalarında perineatomi denilen vajina girişini cerrahi olarak gevşetme ameliyatıdır. Bu ameliyat zaten cinsel birleşmeden korkan hasta üzerinde daha fazla travma yaratıyor, öncesinde cinsel yakınlaşmadan zevk alabilen kadının artık zevk alamamaya ve cinsel isteksizliğinin gelişmesine sebep oluyordu.

Cinsellikle ilgili karanlık çağların aydınlanmasını sağlayan, laboratuvar ortamında 14000 cinsel davranışı inceleyerek kaydeden Amerikalı bir Kadın Doğum Uzmanı olan Dr. Masters’ın çalışmaları olmuştur. Dr. Masters vajinismus sebebi olarak; katı dini kurallarla yetiştirilme, aşırı korumacı aile yapısı, cinsellikle ilgili yanlış bilgi ve inanışlar, cinsel istismar ve çeşitli sosyokültürel özellikleri göstermiştir.

Günümüzde Dr. Masters tarafından tanımlanan davranışsal bilişsel terapi ile koşullu vajinal girişteki kasılma 2-3 saat gibi çok kısa sürede düzeltilebiliyor. Bilinçaltındaki nedenler, bu davranışsal terapiyi olumsuz etkiliyorsa ancak o zaman el ele alınıyor.

Vajinismus tedavisinde fiziksel olarak acı verecek bir durum varsa önce bu düzeltilir. Sonra Dr. Masters tarafından önerilen ve jinekologlar tarafından uygulanan boyutları giderek artan dilatörlerle vajinal duyarsızlaşma saptanır. Tedavi sürecinde hasta için rahat bir ortam olmalı ve hastanın gevşemesi sağlanmalıdır. Eşin tedavi sürecine katılımı hastanın hazır olup olmamasına göre değişir.

Vajinismus tedavi edilmediği sürece sonsuza kadar devam edebilecek, çiftin doyum aldığı bir cinselliği yaşayamadığı ve çocuk sahibi olamayacakları bir hastalıktır.