Cinsel ilişkiye girememe ve etkileri

Vajinismus yani kadında cinsel ilişkiye gireme durumu da çözülmediği taktirde başarısızlıkla sonuçlanan her cinsel ilişki denemesi erkekte de erken boşalma problemine neden olabilir. Vajinismus halk arasında isim olarak bilinmese de tedavisi için yapılan aramalarda kadında cinsel ilişkiye girememe, vajinamı kasıyorum gibi aramalar neticesinde bulunabiliyor. Bu durum genellikle ertelenen ve bekledikçe çözüleceği düşünülen bir durum olmakla birlikte aslında ertelemekle çözülmediği gibi erkekte bile cinsel işlev bozuklularına neden olabilmektedir.

Bu yüzden vajinismus çok fazla vakit geçirmeden tedavi edilmelidir. Çiftlerden erkek vajinismus konusunda eşine anlayış göstermektedir. Anlayış göstermek %100 doğru bir davranışken bu durum tedaviye gitmeyi de geciktirmemelidir. Vajinismus %100 tedavisi olan bir hastalıktır. Hekimler tedavisi sırasında Davranışsal Bilişsel terapi yöntemini uygulayabilirken, ayrıca cinsel eğitim verir ve cinsel bölgede yer alan kasların yönetimini de öğretir.

Vajinismus tedavisi yüz yüze 3 seans gibi kısa sürelerde başarılırken, Covid-19 salgını sırasında daha da ön plana çıkan online vajinismus tedavileri de çözüm için kullanılmaktadır.

Ertelemeyin, ilerleyen problemleri çözmekle uğraşmayın!