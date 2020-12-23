Obezite ve sosyal hayat

Araştırmalar, çocukken kilo bazlı alay edilen kadınların diğer yetişkin kadınlardan daha fazla depresyona girdiklerini göstermektedir.

Yalnızlık bir başka psikolojik obezite etkisidir. Avustralya'dan yapılan araştırmalar, bir kişinin vücut kitle indeksi (VKİ) ne kadar yüksek olursa, yalnızlıkla mücadele etme durumunun daha yüksek olduğunu bulmuştur. Bu duygusal obezite etkilerinin tümü fiziksel sağlığı etkileyebilir ve hatta bir kişinin ömrünü kısaltabilir.



Sosyal hayat



Obez çocuklar için fazla kilolarla yaşamak kalp kırıcı olabilir. Aşırı kilolu olmaya bağlı sosyal damgalanma, çocuğa obeziteye eşlik eden fiziksel hastalıklar ve koşullar kadar zarar verebilir. Zayıf olmanın önemli olduğu bir toplumda çalışmalar gösteriyor ki 6 yaşından küçük çocukların, kilolu bir çocuğun daha az sevilebilir olduğuna inanabileceğini göstermektedir.



Benlik saygısı ve okul zorbalığı

Aşırı kilolu bazı çocuklar sınıf arkadaşları çok popüler ise kendileri hakkında iyi hissetme ve kendine güvenme duyguları biraz daha fazla. Ancak genel olarak çocuğunuz obez ise daha zayıf yaşıtlarından daha düşük benlik saygısına sahiptir. Düşük benlik saygısı, vücudu hakkında utanç duygusuna dönüşebilir. Kendine güven eksikliği okulda daha zayıf akademik performansa yol açabilir. Aşırı kilolu çocukların günlük yaşamının bazen ne kadar zor olabileceğinin muhtemelen ayrıntılı bir açıklamasına ihtiyacınız yoktur. Bu gençlere sınıf arkadaşları ve hatta yetişkinler tarafından kilolu olmanın kendi suçu olduğu söylenebilir. Alay ve zorbalığa maruz kalabilirler. Eski arkadaşları onlardan kaçınabilir ve yeni arkadaşlar edinmekte zorlanabilirler. Beden eğitimi derslerinde takım seçmelerinde son seçilen kişi olabilirler.



Depresyon



Tüm bu kargaşa ile hiçbir yere ait değil ya da hiçbir yere sığmıyormuş gibi hissedebilir. Kendini farklı ve dışlanmış olarak görebilir. Sık sık kendini yalnız hisseder ve kendini popüler ya da havalı olarak tanımlaması akranlarından daha az olasıdır. Bu senaryo hayatının bir parçası olarak kökleşmiş hale geldiğinde üzgün ve klinik olarak depresyona girebilir.



Duygusal beslenme



Aşırı kilolu bazı çocuklar, okuldaki zorluklar, bir ebeveynin ölümü veya boşanma gibi olumsuz durumlarda normalin üzerinde yemek yiyebilir. Yetişkinlerde de aynı şekilde strese, depresyona, yalnızlığa, boşluk hissine ve daha birçok olumsuz duygu yüzünden normalin üzerinde gıda tüketebilirler.



Ayırt etme



Kilolu gençler ve yetişkinler sadece ağırlıklarına göre ayrımcılıkla karşılaşabilirler. Fazla kilolu yetişkinlerin evlenme olasılığı azalır. Kilolu yetişkin ortalama kilodaki arkadaşlarından daha az para kazanma ve daha az evlenme eğilimindedirler.



Nasıl başa çıkılır?



Obezitenin duygusal tarafı karmaşık olabilir. Ancak obeziteye neden olan duyguları anlamak ve obezitenin etiketlenme durumuyla savaşmak için baş etme stratejileri geliştirmeyi öğrenmek, daha büyük mutluluk ve daha sağlıklı bir yaşam için ilk adımdır. Eğer kişi kilosundan mutsuzsa ve kilo vermeye karar vermişse ikinci adım diyet ve egzersizdir. İstenilen hızda kilo verilememesinden dolayı genellikle diyet ve egzersize olan bağlılıkları çok kısa sürer. Üçüncü adım olarak ise obezite cerrahisidir. Obezite cerrahisiyle birlikte hızlı kilo verme, obeziteye bağlı rahatsızlıkların iyileşmesi ve etkili, hızlı çözümü ile en çok tercih edilen kilo verme yöntemlerinden biridir.