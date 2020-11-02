Obezite ve depresyon

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, genel olarak, obeziteden etkilenen bireylerin yüzde 20 oranında yüksek depresyon riskine sahip olduğunu göstermiştir. Özellikle obezite olan kişilerin depresyon riskinin %44’e kadar yükseldiği fark edilmiştir. Obezite olan kadınların daha fazla depresyon yaşadıkları görülmesine rağmen bazı çalışmalar cinsiyetler arasında fark olmadığını göstermiştir.

Yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından biri obezitedir. Vücut kitle indeksinin (VKİ) 30'dan fazla olması obezite olduğunuzun bir göstergesidir.

Depresyon nedir?

Depresyonu tanımlamak her zaman bir bulmacaya benzemiştir. Birçok insanda depresyonun belirtileri görülür. Hiçbir şey yapmak istememek, kilo değişikliği, çok veya az uyumak, yorgunluk, düşük enerji; belirtilerden birkaçıdır. Bu belirtileri gösteren herkes depresyonda değildir. Eğer depresyonla ilgili şüpheleriniz varsa bir uzmana danışmalısınız.

Bağlantı ne olabilir?

Başlangıç olarak, çocukluk çağı obezitesi sıklıkla sancılı geçer. Alay edilmesine ve akran oyunlarından dışlanmasına yol açar. Beden imajı, sosyal izolasyonu ve benlik saygısı ile ilgili problemler kendini gösterir. Her yaşta aşırı kilolu olmak, büyük bir memnuniyetsizlik, üzüntü ve hayal kırıklığı kaynağıdır. Ekstra kilo genellikle kronik eklem ağrısına neden olur. Bu da bireylerin etrafta dolaşmasını, yaşamın veya egzersizin tadını çıkarmasını olumsuz etkiler. Diyabet, hipertansiyon ve uyku apnesi gibi ciddi hastalıklar hayatı tehdit edebilir.

Kilo kaybı sonrası depresyon

Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar, majör kilo kaybını takiben depresyonda önemli iyileşmeler bulmuştur. Ameliyat sonrası aşırı kilo kaybı olan hastaların genellikle depresyonu atlattığı görülür.

Obezite cerrahisinden sonra ne olur?

Obezite cerrahisinden sonra hastaların aşağıdaki belirtileri atlattığı gözlemlenmiştir.

Bilişsel (değersizlik, umutsuzluk ve kişisel başarısızlık azalması düşünceleri)

Duyuşsal (azalmış üzüntü, sık ağlama ve ruh hali değişimleri)

Fizyolojik (artan enerji seviyesi ve daha iyi uyku alışkanlıkları)

Obezite cerrahisinden sonra depresif semptomların azalması eşlik eder.

Tedaviden sonra depresyondan kaçınma ipuçları

Egzersiz: Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz ruh halinizi kontrol etmenin en ucuz ve en etkili yolu olduğuna şüphe yoktur. Egzersiz sadece depresyonla savaşmakla kalmaz. Aynı zamanda kişiye hayatı üzerinde daha fazla kontrol hissi verir.

Öfkeden kurtulun: Çözümlenmemiş kızgınlık hem ilişkilerinize hem de sağlığınıza zarar verebilir. Kronik öfke en kötü düşmanınız olabilir. Öfke sizin için büyük bir sorunsa yardım alın.

Olumlu bir tutum sergileyin: Pozitif tutumları olan kişilerin hastalıklarla daha iyi savaştığını ve daha sağlıklı yaşadıkları görülür.

Gülmek: Mizah hayatın önemli bir parçasıdır. Gülmek hepimiz için iyidir.

Motive olun: Kendiniz için bir hedef belirlemeye çalışın ve sonra hedefe ulaşmak için basit, küçük adımların bir planını geliştirin. Belki de egzersize başlamak iyi bir fikir olabilir. Motivasyonun anahtarı, çok büyük veya gerçekçi olmayan bir hedefle boğulmamaktır.

Birisiyle konuşun: Obeziteden kurtulmanın duygusal bir etkisi vardır ve hayatınız değişecektir. Bu değişiklikler çoğunlukla daha iyiye yöneliktir. Yeni hayatınıza alıştıkça ailenizden veya arkadaşlarınızdan başka biriyle konuşmak size iyi gelecektir.

İlaç kullanımı: Obezitenizi tedavi etmeden önce reçeteli antidepresan ilaç alıyorsanız, devam edip etmeyeceğiniz konusunda, doktorunuza danışın. Hastalarımızın çoğu, kilolarında ve yaşam kalitelerinde değişiklikler gördükten sonra, doktorlarının onayıyla, bu ilaçları azaltmış veya kullanmayı bırakmışlardır.