Obezite erken ölüm riskini artırıyor mu?

Önlenebilir ölümler arasında obezite, sigaradan sonra 2. sıradadır. Obezite, yapılan incelemelere göre, yaşam süresini kısaltmaktadır. Obeziteyle birlikte hayatı kısaltan kalp hastalığı, inme, kanser ve tip 2 diyabet, hasta için büyük bir risktir. Obeziteye bağlı bu hastalıklar sadece yaşam kalitenizi değil yaşam sürenizi de etkiler. Aşırı kilo, dünya genelinde düşük kilodan daha fazla ölümle bağlantılıdır. Avrupa’da her sene 1 milyondan fazla insan obezite nedeniyle hayatını kaybediyor. Morbid obezite, ölüm riskini %50 artırıyor.

Erkeklerin ölüm riski daha yüksek

Obez erkeklerin erken ölüm riskinin obez kadınlardan çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Obez erkeklerin kadınlardan daha fazla insülin direncine, karaciğer yağ seviyelerine ve diyabet riskine sahip olduğu gözlemlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda, 21 yaşında aşırı şişman erkek, normal kilolu yaşıtından 12, kadın yaşıtından ise 9 yıl daha az yaşamaktadır.

Obezite birçok hastalığa sebep oluyor

Obezite sebep olduğu hastalıklarla birlikte ömrü kısaltıyor. Kilo alımını durdurmak ve kilo vermeye başlamak, ölüm riskini azaltıyor. Aşırı kilo ve obezite; diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler de dahil olmak üzere birçok sağlık soruna neden olur. Hamileyseniz, fazla kilo sizin ve çocuğunuz için kısa ve uzun süreli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Obezitesi olan kişiler, sağlıklı kilolu olanlara kıyasla, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok ciddi hastalık ve sağlık durumu için artmış risk altındadır:

-Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

-Tip-2 diyabet

-Koroner kalp hastalığı, kalp krizi, kalp yetmezliği

-İnme

-Safra kesesi rahatsızlığı

-Osteoartrit (eklemdeki kıkırdak ve kemiğin bozulması)

-Uyku apnesi ve solunum problemleri

-Birçok kanser türü

-Düşük yaşam kalitesi

-Klinik depresyon, anksiyete ve diğer ruhsal hastalıklar

-Vücut ağrısı ve fiziksel işlevsellikte zorluk

Obezite beyni yavaşlatıyor

Obezite, zekayı etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre şişmanlık beynin performansının düşmesine neden oluyor.

Düşük ve ölü doğumlar

Obezite ve obeziteye bağlı hastalıklardan dolayı hamilelik döneminiz riskli geçebilir. Bu süreçte düşük ve ölü doğum vakaları görülebilir.

İntihar

Obezite, kişinin psikojik durumunu etkiler. Sosyal hayatta obezitenin yarattığı sorunlar, depresyon riskini arttırır.

Sağlıklı kiloda olmak erken ölümü önlüyor

Araştırmacılar, Avrupa'da insanların aşırı kilolu veya obez olmaktan ziyade sağlıklı bir kiloda olsaydı, 7'de 1'inin ölümünün önlenebileceğini hesapladılar. Normal bir kiloya ulaşmanın yaşlandıkça sizin daha sağlıklı kalmanıza yardımcı olması kuvvetli bir ihtimaldir.

Obezite için neden ameliyat gerekli?

Pek çok obez hastanın diyet denemeleri başarısızlıkla sonuçlanıyor. Kilo ve kalori ikileminde sıkışıp kalıyorlar. İstedikleri sonuçlara ulaşamıyorlar. Obezite cerrahisi, uzun vadede kilo kontrolü sağlanmasında en etkili tedavi yöntemidir.

Obezite ameliyatı yaşam süresini uzatıyor

Ameliyat olan hastaların operasyon geçirmeyen hastalarla karşılaştırıldığında ölüm oranının daha az olduğu görülmüştür.

Obezite ameliyatı, obeziteye bağlı hastalıkların çoğunda gerileme veya tamemen iyileşme gösteriyor. Hastalıklara bağlı ilaç kullanımını durdurabilir veya ilacın dozunu düşürülebilir.