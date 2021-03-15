Uykunun çocuk gelişimine etkisi

Bilişsel gelişime etkisi

Erken çocukluk ve ergenlikte beyin gelişimi süreçleri aktif olarak devam etmektedir. Bu dönemde yaşanabilecek uyku sorunlarının beyin gelişiminde olumsuz etki yaratabileceğine ilişkin araştırmalar bulunmaktadır.

Jung ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırma sonucunda: ‘okul öncesi her gece düzenli olarak 7 saat uyuyan çocukların, 8 sat ve daha fazla uyuyanlara göre okulun başlangıcında uygulanan, genel bilişsel becerilere yönelik standart bir değerlendirmede daha düşük puanlar aldıklarını ve yıl boyunca bilişsel becerilerde daha yavaş gelişme gösterdiklerini’ tespit etmiştir

‘Bayley Bebek Gelişim Ölçeği’ ile 10 aylık bebeklerde yapılan zihinsel çalışmada gelişim indeksi ile uyku arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Bu ve bunlar gibi birçok araştırmalara dayanarak diyebiliriz ki uyku bebeklerin bilişsel gelişiminde çok önemli bir rol oynar.

Psikolojik gelişime etkisi

Bebeklerin uyku kalitesinin ilerleyen dönemde ortaya çıkan öfke krizi, yaramazlık, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite gibi durumlara etkisi üzerine birçok araştırma yapılmıştır.

Bunlardan en çarpıcısı Tel Aviv Üniversitesinde yapılan ve sonuç olarak; bir yaşındayken uykusu bölünen çocukların 3-4 yaş evrelerinde konsantrasyon problemi ve davranışsal problemler yaşadıklarını saptayan araştırmadır.

Yine yapılan araştırmalarda uykusunu alamayan ve gün içinde huysuz, huzursuz olan bebekler ve uykusuz olan anneleri yorgun oldukları için sağlıklı iletişim kurmak için gerekli olan sakinlik ilkesinden uzaklaşmışlar, uykusuzluk sebebiyle strese girmişler ve ilerleyen dönemlerde anne ve bebek ilişkisini etkileyecek durumlarla karşılaşmışlardır. Etkilenen iletişim ve bağ ise ileriki dönemde birçok psikolojik problemin alt yapısını oluşturmuştur.

Fizyolojik gelişime etkisi

Gece deliksiz uyuma ve kaliteli bir uyku alışkanlığına sahip olma çocukların fiziksel gelişimi için avantaj sağlamaktadır. Büyüme hormonunun en fazla uyku sırasında salgılandığı bilinmektedir.

Uyku eksikliğinin obezite sorunlarına, vücutta yiyeceklerin metabolize edilmesinde etkili olarak şeker hastalığına sebep olabilir. Bağışıklık sistemini önemli ölçüde etkiler.

Demem o ki eskilerin söylediği ‘uyusun da, büyüsün’ lafı çok doğru bir laf. Doğduğu günden itibaren bebeğinize bir uyku düzeni oluşturmak elinizde. Bebekler düzeni severler. Başaramam diye düşünmeden bebeğinizin ihtiyaçları ve aile yapınıza göre bir düzen, bir rutin belirlerseniz sağlıklı uykular sizi bekliyor olacak.

Sağlıkla kalın…