Tuvalet eğitimi nedir?

Tuvalet eğitimi vermek için hem çocuğun hem de ailenin hazır oluşu çok önemlidir.

Peki nedir bu hazır oluş işaretleri?

Çocuğunuz gün içinde 2-3 saat kuru kalabilmeli.

Artık bezinden rahatsız olduğunu belli ediyor olmalı.

Çiş, kaka gibi kelimeleri söylüyor, sizin verdiğiniz yönergeleri alıyor olmalı.

Yürüme becerisini kazanmış olmalı.

Kendi eşofmanını kaldırıp indiriyor olabilmeli.

Oturağı kullanmaya ilgisinin olması.

Travmatik bir süreçten geçmiyor olmalı. (Ölüm, ayrılık, boşanma, herhangi bir kaza gibi olayların hemen sonrasında bu eğitim verilmemelidir.)

Çocuğunuz bu becerileri yapabiliyorsa tuvalet eğitimine hazır demektir.

Peki ebeveynler olarak biz nasıl hazır olduğumuzu anlayacağız?

Çocuğumuzun belirtilerini aldıktan sonra duygusal olarak biz de bu eğitimi vermeye hazırsak eğitimi vermeye başlayabiliriz. Tuvalet eğitimi tabi ki emek isteyen bir süreç. Bu süreçte çocuğunuz altına kaçırabilir, sizi zorlayabilir, tuvaletini söylemeyebilir ya da tuvaleti kullanmakla alakalı korkuları olabilir. Bu durumda sakin kalmak, ona destek olacak bir tutum sergilemek çok önemlidir. Bizim de duygusal olarak iyi olduğumuz bir dönemde bu eğitimi vermek çok önemlidir.

Tuvalet eğitimi döneminde bu eğitimi hayatınızın merkezine koymayın. Tabi ki bunun için vakit ayırın, takip edin fakat sürekli çocuğa ‘tuvaletin geldi mi?’ diye sormak, tuvaletini yaptığında ya da yapamadığında abartılı tepkiler vermek onun süreci anormal algılamasına sebep olur.

Tuvalet eğitimi verirken çocuğunuzun başardığı durumlarda başarısını övmek ‘evet başardın, bu davranışını takdir ediyorum bravo sana’ gibi cümlelerle onu desteklemek çok önemlidir.

Tuvalet eğitimi verirken bezi bir defa çıkardığınızda bir daha takmamanız gerekir. Dışarı çıkılması gibi durumlarda bez değil alıştırma külotundan destek alabiliriz.

Gece yatağın altına bir koruyucu takarak bez çıkarılabilir. İlk gece uyuduktan 2 saat sonra tuvalet için kaldırabiliriz. Bu saate kadar bir kaza yaşanmışsa ertesi gece yarım saat daha erken uyandırarak tuvaletinin geldiği saati yakalayabiliriz. Bir defa kaldırdıktan sonra sabaha kadar kaldırmamıza gerek yok.

Gece eğitimi için uyku saatinden 2 saat önce sıvı alımını azaltmaya dikkat etmeliyiz.

Tuvalet eğitiminde başarısızlık diye bir şey yoktur. Tuvalet eğitiminde çocuğunuz başarısız olabilir. Bu onun tam olarak hazır olmadığını gösterir. Böyle bir durumda 4-8 hafta ara verip tekrar eğitimi vermeyi deneyebilirsiniz.

Eğer çocuğunuz 4 yaşına kadar tuvaletini tutma alışkanlığı kazanamamışsa bir uzmana başvurmanızı öneririm.

Sevgilerimle…