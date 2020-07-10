Web tapu nedir?

Uygulamada, genelde sabah erken saatlerde başvuru talebi açarak evrakları Tapu Müdürlüğü’ne teslim ettikten sonra, Tapu Müdürlüğü evrakları inceleyerek işleme onay verirse, öğleden sonra ya da tapunun randevu verdiği gün işlem yapılmaktaydı.

Web tapu ile başvuruyu online yaparak işlemi tapuya gitmeden başlatıyorsunuz. Tapu belgeleri inceliyor, onay verirse mesaj gönderiyor, evrak asılları ile randevu gününde imzaya gidiyorsunuz.

Peşin ödemeli gayrimenkul devri öncesi ve tapu devri

https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresinden, şirket ise şirket girişi butonundan, gerçek kişi ise bireysel giriş butonundan giriş yapabilirsiniz. Bu sistemi kullanabilmek için e-devlet şifresi edinmiş olmak gerekir. Web tapu için e-devlet aracılığı ile giriş yapabilirsiniz. Sol köşede yer alan "Başvuru yap" sekmesine tıkladıktan sonra o taşınmazı seçerek "satış" butonuna tıklıyorsunuz, "gayrimenkulün ili, ilçesi, mah., ada, pafta satış" şeklinde açıklama giriyorsunuz. Alıcının adı-soyadı, TC kimlik no'su, cep numarası, belediye rayiç değeri, satış bedelini (noktasız, sadece kuruşlar için virgül olması lazım. Örn: 3138614,00 gibi) dask poliçe no'su soruyor. Bu sayfadayken sistem, belediye rayiç bedel yazısının da yüklenmesini istiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra başvurunuz oluşuyor. Ama size tavsiyem diğer evrakları da yüklemenizdir. Alıcının kimlik fotokopisi, Satıcının kimlik fotokopisi, Dask Sisteme ilk girdiğinizde mutlaka güncel cep numarası ve e-mail adresi girmelisiniz. Size bir aksilik olduğunda oradan ulaşıyorlar. Başvuru sonrası harçlara ilişkin bilgilendirme ve randevu bilgilerini içerir mesaj gelmektedir. Son olarak tüm evrakların asılları ile birlikte harçlar ödendikten sonra tapuya bizzat gidip alıcı ile birlikte imzaları atıyorsunuz.

Tüm web tapu işlemleri, yetki verilerek vekil sıfatı ile yürütülebilir. Sisteme girildiğinde sayfanın solunda "Yetki İşlemleri" kısmı var. O kısımda "Yetki Ver" sekmesini işaretlenerek ve sahip olduğunuz taşınmazlar içerisinden devrini talep ettiği taşınmaz için ilgili avukatın TC kimlik numarasını girerek onu yetkilendirebilirsiniz.