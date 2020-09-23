Yumurta çatlaması nasıl anlaşılır? Çatlatma iğnesi nedir, nasıl ve ne için uygulanır?

Yumurta çatlaması kasık bölgelerinde ağrıya neden olurken göğüslerde şişlik ve vücut ısısında artma gibi tepkimelere de yol açabilmektedir. Yumurta çatlaması ile salınan yumurta, en fazla bir gün civarında canlılığını koruyabilir. Bu nedenle, yumurta çatlaması meydana geldikten sonra en fazla bir gün içerisinde hamilelik elde etme şansı vardır.

Yumurtlama olayı yaklaşık olarak adet döngüsü başlamadan, iki hafta önce meydana gelir. Adetleri düzensiz yani 35 günde bir olan bir kadında, yumurtlama adet başlamasından 21 gün sonra oluşur. Buna benzer şekilde adetleri düzenli olarak 28 günde bir görülen kadında ise yumurta çatlaması adet başlamasından 14 gün sonra olur, adetleri 30 günde bir olan bir kadında adet kanaması başladıktan 16 gün sonra gerçekleşir.

Yumurta çatlamasının ardından salınan yumurta, tuba (tüp) organı ile yakalanır ve yakın zamanlarda cinsel ilişkiye girilmiş ise veya aşılama yapılmış ise sperm ile yumurta hücresi tüp içerisinde birleşerek döllenme meydana gelir. Döllenme ile meydana gelen hamilelik materyali, rahim içerisine ilerleyerek yerleşir. Çeşitli sebeplerden doğal yollarla gebelik sağlanamaması durumunda ise tüp bebek tedavisi uygulanır.

Tüp bebek tedavisinde çatlatma iğnesi uygulaması

Tüp bebekte aşılama tedavisinde spermin doğru zamanda yumurta ile bir araya gelmesi sağlanmaktadır. Yumurta geliştirici ilaçlar hap veya iğneler yolu ile bir veya iki tane yumurtanın gelişmesi sağlanır. Yumurta belirli bir çapa ulaştığında çatlatma iğneleri yardımıyla yumurtlama gerçekleştirilir. Bu dönem, gebelik şansının en yüksek olduğu zaman dilimidir. Yumurtlama, çatlatma iğnesinden sonra yaklaşık 36 saat sonra gerçekleşir. Bu zamana yakın bir saatte spermler alınarak laboratuvarda hazırlık ve yıkama işlemi yapılır. Ardından, aralarından en hızlı ve sağlıklı olanlar toplanarak rahim içerisine yumuşak bir kateter yardımı ile verilir. Açıklanamayan kısırlık grubunda aşılama ile gebelik şansı yüzde15 civarındadır. Üç aşılama uygulaması sonrasında çiftlerin yüzde 35-40 kadarı bebek sahibi olabilir.

Tüp bebek tedavisinde; aşılamaya oranla daha fazla ilaç kullanılır ve takipler daha sıktır. Folikül çapları belirli bir büyüklüğe ulaştığı zaman, aşılama tedavisinde olduğu gibi çatlatma iğnesinden 36 sonra ince bir iğne ile vajinal ultrasonografi kullanılarak yumurtalar alınır. Laboratuvar ortamında mikroskop altında her bir yumurta, çevresindeki hücrelerden temizlenip değerlendirilir ve mikroenjeksiyon yöntemi ile olgun her bir yumurtaya bir sperm enjekte edilir. Döllenme sonrası gelişen embriyolar inkübatörler içerisinde takip edilerek, seçilen embriyolar anne rahmine transfer edilir. Tüp bebek ile açıklanamayan kısırlık grubunda yüzde 55-60 oranında gebelik elde edilebilmektedir. Anne adayının yaşı genç ise gebelik şansı artar.