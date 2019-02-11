Plastik poşet ve ambalajlardan uzak durun

"Taze taze" adlı köşemde her defasında bir taze haber bir de yemek tarifim olacak. Kim bilir bakarsınız arada sürpriz röportajlar da olur. Taze yemek ve taze haber isteyenleri buraya bekliyorum.

Bugünün haberi son günlerde ülkemizde de gündemde olan plastik poşet ve ambalajlar. Londra’daki bir süpermarket, 1.700’den fazla plastik içermeyen ürün bulunan “plastiksiz bölge” standını tanıttı. Buradan alışveriş yapanlar hiçbir şekilde plastik kullanılmayan ürünleri satın alabiliyorlar. Plastik yerine kâğıt, metal, cam ve karton gibi plastik içermeyen malzemeler kullanılan markette yiyeceklere bulaşabilecek plastik olmadığı için sağlıklı bir alışveriş yapmak mümkün. Böylelikle çevreye de katkı sağlıyorlar.

Hadi hanımlar hemen bir file edinelim ve çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için plastik ürünlerden uzak duralım.

Ayrıca evlerde kap olarak kullanılan plastiklere de dikkat! Bunları mümkün olduğunca azaltmak, sıcak gıdalar hazırlarken kullanmamak sağlığınız açısından da önemli. Çünkü ısı, plastiğin içindeki zararlı maddelerin yemeğe geçmesini sağlayabiliyor.

Plastiği bu kadar eleştirdikten sonra sağlığımız açısından önerilmeyen şekerden de uzak durmak için işte şeker ilavesiz bir kurabiye tarifi.

YULAFLI ŞEKER İLAVESİZ KURABİYE

Malzemeler

1 bardak yulaf ezmesi

1 adet yumurta

4 adet gün kurusu kayısı

1 çorba kaşığı kuru üzüm

1 adet muz

4 adet Medine hurması

10 adet ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya

Hazırlanışı

1. Öncelikle hurma, gün kurusu, ceviz içini küçük parçalara ayırın.

2. Sonra yumurtanın sarısı ve beyazı ayırarak iki ayrı kâseye alın.

3. Beyazı çırparak köpürtün.

4. Sarısını ayrı kapta çırpın.

5. Muzu çatalla ezin ve diğer malzemelerle birlikte köpürmüş yumurta beyazının içine dökün.

6. İyice karıştırıp fırın kâğıdı serilmiş tepsiye bir kaşıkla istediğiniz büyüklükte aralıklı olarak yerleştirin.

7. İçinin de iyice pişmesi için kaşığın arka kısmıyla kurabiye hamuruna hafif bastırarak düzleştirebilirsiniz.

8. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Buraya dikkat! İlk 10 dakikadan sonra gözünüz fırında olsun, meyveler ve ceviz çabuk yanabilir, ara ara kontrol edin. Fırından fırına pişirme farklı olabiliyor.

Yanında bir bardak sütle hem çocuklar hem de yetişkinler için harika bir atıştırmalık.

