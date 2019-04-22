Modern yaşam ruh sağlığını bozuyor!

Ülkemizde artan psikiyatrik bozukluklar ve antidepresan kullanımı dikkat çekerken, ABD’de her 4 kişiden birinin ruhsal bozukluğu olduğu, on kişiden birinin antidepresan ilaç kullandığı ve ruhsal bozuklukların temelinde modern yaşam tarzının olduğu açıklandı. 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu’nda modern yaşamın ruh sağlığımız üzerine etkilerine ve alınması gereken önlemlere değinildi.

Kongrede, “Psikiyatri tedavi müdahaleleri açısından bir dönüm noktasında mı?” başlıklı sunumunda tüm dünyada psikiyatrik bozuklukların çok yaygın olduğu ve hatta salgın halinde toplumu negatif yönde etkilediğine değinen Prof. Dr. Mesut Çetin, modern yaşam tarzı ile ilgili toplumun bilinçlendirilmesi ve önlemlerin şimdiden alınması yönünde uyarılarda bulundu.

Oturumda, stres, işlenmiş ve GDO’lu gıdaların, aşırı şekerli yiyeceklerle ve içeceklerle beslenmenin, doğallıktan uzak yaşam tarzının, hareketsizliğin, uykusuzluk, sosyal medya vb. konuların ani ruhsal bozukluklara etki ettiğinin altı çizildi. Bu nedenlerden dolayı hali hazırdaki ilaç ve terapi yöntemlerinin kâfi gelmediğine de değinen Prof. Dr. Mesut Çetin, bazı önlemlerin hızla alınmasının yerinde olacağına da vurgu yaptı.

RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

• Tüm kolalı içeceklerin ve kutulu meyve sularının, enerji içeceklerinin, fast food yiyeceklerin, şekerlemelerin ve atıştırmalıkların reklamları yasaklanmalıdır.

• Kolalı içeceklerin ve kutulu meyve sularının makineleri ve fast food yiyeceklerin okul kantinlerinde satılması yasaklanmalıdır.

• Sağlıksız yiyecekler içeceklerden, alkollü içecekler ve tütün gibi ürünlerinden yüksek vergiler alınmalıdır.

• Gıda katkı maddeleri ciddi bir şekilde denetlenmelidir.

• Organik ürünlerin KDV oranı %1'e düşürülmelidir.

• Okullarda taze meyve ve sebzeler için devlet yardımı sağlanmalıdır.

• Okuldaki ve toplumdaki fiziksel ve beslenme eğitimi görsel ve yazılı medya ile yapılmalıdır.

• Hükümet ve belediyeler tarafından halka açık spor salonları ve yüzme havuzları yapılmalıdır.

• Spor salonları için vergi oranları düşürülmelidir.

• Spor ürünleri için vergi oranları düşürülmelidir.

Bu yıl “Psikiyatrik Nörobilim: Meydan Okumaları ve Vadettikleri” teması ile 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen kongrede, seçkin ulusal ve uluslararası konuşmacılar, psikofarmakoloji alanındaki güncel bilgi ve öne çıkan yenilikleri paylaştı.