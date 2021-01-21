Vajinismus kabusunuz olmasın

Vajinismus problemine sahip olan kadınlar kendilerini suçlarlar, neden eşimle ilişkiye giremiyorum diye. Ve tabii bunun sonucunda da kadınlar eşlerine karşı suçluluk duymaya başlarlar. Bu da daha çok içinden çıkılmaz bir hale gelir. Çiftlerin birbirlerinden uzaklaşmasına ve çocuk sahibi olamamaya kadar gider. Kendi cinsel kimliklerinde bir eksiklik olduğunu düşünürler ve eşlerine karşı suçluluk hissederler. Hatta tedavi edilmediğinde takdirde boşanmaya kadar gidebilecek ailevi sorunlar ortaya çıkabilir.

Vajinismus nedir?

Birçok kadının kâbusu olan vajinismusu kadının cinsel ilişkiye girmek istemesine rağmen kendi iradesi dışında sağlıklı bir şekilde cinsel ilişkiye girememesi olarak tanımlıyoruz. Kadın istem dışı olarak kendini kasar ve penisin vajinadan içeri girmesini engeller. Vajinanın yapısıyla bu hastalığın bir ilgisi yoktur. Aslında tamamen altında yatan neden psikolojiktir. Kadınların istemsiz olarak yaptıkları bu hareket bazen bütün vücutta gelişebiliyor

Yıllarca bekleyen kadınlar annelik şansını kaçırabiliyor

Vajinusmus hastaları yıllarca tedavi sürecini bekleyerek gebe kalma şanslarını azalttığı, hatta kaybettiği bilinmektedir. Vajinusmus nedeniyle cinsel ilişki olmadığı için çocuk sahibi olamayacaklarını düşünen çiftler aynı zaman tüp bebek tedavisi de alamayacakları sonucuna varmaktadır. Bu yanlış yorum zaman kaybına neden olabilir.

İlerleyen kadın yaşı ile yumurta rezervi azaldığı için tüp bebek ve gebelik şansı da düşer Vajinusmus hastalarımıza vajinal muayene yapmadan, anesteji altında muayene ederek yumurta toplama ve transfer işlemi uygulayarak çok başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Çocuk sahibi olamamak vajinusmus hastalarının kaderi ve stres kaynağı değildir. Tüp bebek tedavisi etkili bir çözümdür.

Vajinismusun nedenleri

Vajinismusun en büyük ve en çok karşılaşılan nedenleri arasında psikolojik nedenler gelmektedir. Yapısal olarak karşımıza çıkan nedenler ise oldukça azdır. Psikolojik nedenler arasında da ilk gece korkusu, ilk cinsel ilişkide fazlaca acı çekmesi, partneri tarafından ilişkiye zorlanması gelmektedir. Kadının kendi vücudunu beğenmemesi, tecavüz, cinsel istismar, ebeveynlerinin cinsel ilişkisine şahit olma, gibi durumlarda vajinismusa neden olabilecek sebepler arasındadır. Tedavi edildiğinde vajinusmus kader olmaktan çıkar, ancak tedavi edilmezse, hayatları boyunca onlarla birlikte bu hastalık yaşamaya devam eder. Unutmayın vajinismus yüzde 100 tedavi edilebilen bir hastalıktır, tedavi edilmediği takdirde, annelik şansınızı bile kaçırmış olursunuz.