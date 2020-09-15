Hamile kalmayı engelleyen 6 neden

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin neredeyse yüzde 20’si gebelik sorunu yaşıyor. Öncelikle neden gebe kalamadığınızı bilmeniz gerekiyor. Kadından mı, yoksak erkekten kaynaklanan bir engel mi… Yoksa her iki çiftte başka sorunlar ya da, sebebi bilinmeyen kısırlık mı… Gebelik oluşumunu engelleyen nedenlerin başında hiç şüphesiz, hormonlar, düzensiz beslenme, kadının yaşı ve metobolik bozukluklar gelmektedir. Gebe kalmayı engelleyen en önemli 6 madde çiftlerin hayatını adeta kabusa çeviriyor. En çok karşılaştığımız kısırlık nedenlerinin başında gelen bu 6 maddeyi tek ele alalım…

1.Obezite

Kadında fazla kilo, yumurtalık fonksiyonlarına ve yumurtlamaya zarar vererek anne adayının gebe kalmasının önünde ki önemli engellerden biridir. Hamile kalmak isteyen fazla kilolu kadınların mutlaka doktor kontrolüyle kilo verip gebe kalmalarını öneriyoruz. Fazla kilonun anne olmak isteyen kadınlar üzerinde olumsuz birtakım sonuçlara neden olabilmektedir. Anne adayının obezite ya da çok aşırı kilosu varsa bu onun gebe kalmasını engelleyebilir. Aynı şekilde çok zayıf kişilerin de gebe kalması zordur. Kilo, yumurtalık fonksiyonlarını ve yumurtlamayı engelleyerek kişinin gebe kalmasını engelleyebilir.

2.Kadınlarda ileri yaş

Çocukta yaparım, kariyer de yaparım desek de, maalesef yumurtalarımız, yaşımız ilerledikçe hızlı bir şekilde yok olup gidiyorlar. Hayatımız boyunca kendimize yetecek kadar yumurta rezervi ile dünyaya geliyoruz. 35 yaşından sonra yumurtalarımız hüzünlü bir şekilde bize veda etmeye başlıyorlar. 40 yaşından sonra bu süreç hızlanıyor. 45 yaşında da tabi ki hamile kalınabiliyor, ancak bu oran çok düşük ve yumurtaların kalitesi bozuluyor, özürlü bebek dünyaya getirme oranı yükseliyor. Kadınların yaşı ile yumurta sayı ve kalitesi doğrudan bağlantıdır. Özellikle 35-40 yaş arasındaki kadınlarda 6 ay sonrasında gebelik söz konusu değilse ve 40 yaş üstü kadınlarda ise hiç vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerekir. Yumurtalarınız için yumurta dondurma da son yıllarda en çok başvurulan yöntemlerin başında gelmektedir.

3.Çikolota Kisti

Gebe kalmayı en çok etkileyen nedenlerin başında gelmektedir. Bazen tedavisi yıllarca sürebilir. Rahim içini döşeyen endometrium (rahmin iç yapısı) tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. Endometriozis (Çikolata kisti) yumurtalıklar, fallop tüplerin de görülür. Üreme çağındaki milyonlarca kadını etkileyen yaygın bir hastalık olmasına rağmen bilinirlik oranı ve önemsenme oranı oldukça düşüktür. Birçok kadın bunu genç kızlık döneminde de bilebilmektedir. Ancak önemsenmediğinden dolayı, hamile kalmak istediklerinde karşılarına tekrar çıkar. Hastalık her yaş grubundaki kadını etkileyebilmesine rağmen en çok 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kadınlarda görülür.

4.Alkol ve sigara kullanımı

Fazla miktarda alkol ve sigara kullanımı hem kadın hem de erkek için gebe kalmada büyük bir engel oluşturuyor. Bazen anne adaylarının, eşlerinden daha çok sigara tükettiklerini görüyoruz. Sigara kullanımı kadınlarda hem yumurta kalitesini bozuyor, hem de erken menopoz oluşumuna neden olabiliyor. Bütün bunların yanı sıra gebelik sırasında aşırı miktarda sigara ve alkol kullanımı da erken doğuma ya da bebekte anomalilere yol açmaktadır. Tüm uyarılarımıza rağmen bazen anne adayları sigara tüketimini kesmemekte ısrar edebiliyorlar. İşte o zaman sonuçlarının ne kadar ağır ve acı olabileceğini anne adaylarına anlatıyoruz.

5.Erkek Faktörü

Hamile kalmayı engelleyen nedenlerden biri de erkeklerde sertleşme ile azalmış ve kalitesi bozulmuş spermdir. Her ne kadar sperm hücreleri kendisi sürekli yeniliyor olsa da sperm kalite ve sayısının azalması, sertleşme problemleri ve az da olsa görülen hastalıklar erkeklerde ki kısırlığın önemli sebeplerinin başında gelmektedir. Yine çok sık rastladığımız varikosel denilen testis damarlarının genişlemesinde testis ısısı artar ve testislerden sperm hücresi üretimi ve kalitesi bozulur. Son 10 yılda erkeklerde görülen kısırlık nedenlerinin başında bu gelmektedir.

6.Metabolik Hastalıklar

Gebeliği engelleyen nedenlerin başında hem erkek, hem kadında metobolik hastalıklar gelmektedir. Bunlardan en önemlileri de diyabet, bağışıklık sistemini etkileyen sorunlar, Karaciğer ve böbrek hastalıkları ile genetik geçişli hastalıklardır. Kadınlarda karşılaştığımız basit gibi görünen ama üzücü sorunlara neden olabilen (düşük) pıhtılaşama bozuklukları, tiroit hastalıkları gibi sorunlarda gebe kalma şansını azaltmaktadır. Hatta bazen düşükle sonuçlanan gebelikler yaşanılmaktadır.