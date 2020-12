Pandeminin öğrenme sürecine etkisi

Hepimiz için yeni ve alışması zor bir durum ve belki de yaşamımız boyunca unutamayacağımız bir deneyim oldu. Evde bulunduğumuz uzaktan eğitim sürecinde yetişkinlerin olduğu gibi çocukların/ergenlerin de rutinleri değişti. En önemli rutinlerinden biri olan okul düzenleri de tamamen değişti. Bu süreci karantina dönemi olarak kabul etmek yerine bir tohum ekme dönemi gibi düşünmemiz gerekir. Mevcut duruma hızlı ve yenilikçi adımlar atarak öğrenme sürecini devam ettirmek adına bu süreçte aktif olunmalıdır. Yeni beceriler öğrenme süreci (upskilling) ve farklı beceriler öğrenme süreci (reskilling) terimleri bu dönemde herkes için oldukça önemli hale geldi. Öncelikli olarak işbirlikçi çalışmanın önemini bir kez daha anladık. Bu süreçte artan teknoloji kullanımı dezavantajlarının yanında, sanal dünyada gençler için gerekli sosyal duygusal becerileri de beraberinde getirdi. Bunlar:



- Kendini savunmak ve çevrimiçi dayanıklılık inşa etmek: Ergen/genç bir ihtiyacı olduğunda çevresindeki yetişkinlerden destek isteyebileceğini bilmelidir. Örneğin okulda ders veya ödevlerle ilgili yardıma ihtiyacı olduğunu mail yoluyla bildirebilmeli. Eğer ne söyleyeceğinde emin değilse, ebeveynler maili gözden geçirmesine yardım edebilir, fakat onun yerine yazmamalı.



- Sanal ortamda duyguları ve farklı bakış açılarını tanımak: Çocukla/genç ile arkadaşlarının gönderileri veya sosyal medya ilişkileri hakkında gördükleri ya da okuduklarıyla ilgili ailelerin konuşması etkili olacaktır. “O, böyle dediğinde sana nasıl geldi? Nasıl hissettin? Ne düşündün?” gibi sorular sormak farklı bir bakış açısı edinme becerilerinin gelişmesine yardımcı olabilir.



- Çevrimiçi arkadaşlıkları dikkate almak: Pandemi çevrimiçi ilişkilerin artmasına hatta var olan arkadaşlıkların çevrimiçi sürdürülmesine ortam sağlamış oldu. Çocukla veya gençle, onu koşulsuz olarak destekleyen arkadaşlıkları sürdürmek hakkın da ebeveynlerin iletişimde kalması, bu ilişkileri besleyebilmeleri adına çok önemlidir. Çocuğunuzu uygun sınırlar çerçevesinde (gece telefonunu kapatması gibi) çevrimiçi arkadaşlıkları sürdürmeye teşvik etmek özellikle sosyalleşmenin kısıtlı şekilde gerçekleştiği bu günler büyük önem taşımaktadır.

- Etkili iletişim stratejileri ve çatışma çözümleme kullanma: Çocuğunuzun çevrimiçi mesajları yorumlama pratiği yapmasına, mesaj ve sosyal paylaşımlarında ‘satır aralarını nasıl okuyacağını’ öğrenmesine ebeveyn olarak yardımcı olabilirsiniz. Bu desteğiniz sanal ortamda olası bir çatışmanın ortaya çıkması durumunda çocuğunuzun nasıl karşılık vereceğine dikkat etmesine ve düşünmeden bir tepki vermemek için elinden gelenin en iyisini yapmasına yardımcı olacaktır.

Pandemi süreciyle birlikte dünya büyük bir değişim süreci geçirdi. Ekonomiden sosyal hayata, eğitimden sağlığa bildiğimiz tüm sistemlerin değiştiğini, dönüştüğünü görüyoruz. Daha önce yapılamaz denen şeylerin artık mümkün olduğunu deneyimleyerek yaşadık ve öğrendik.

Hastaneye gitmeden doktor muayenesi, okula gitmeden eğitim, ofise gitmeden çalışmak mümkün. Bunu mümkün kılan bir mecburiyet değil sadece, bunu mümkün kılan araçlara sahip olmamız. Bu aracın adı da dijitalleşme. Hayatımızın her alanına etki eden bu faktör söz konusu eğitimde de dijitalleşmeden payını almalı. Küresel olarak yaşadığımız pandeminin eğitimde dönüştürdüklerine baktığımızda; gelecekte en önemli becerilerin, değişimle başa çıkma, yeni şeyler öğrenebilme ve alışılmışın dışındaki şeylerde dengeyi koruyabilme olacağı ön görülmektedir. İleride psikolojik dayanıklılığı güçlü bireyler, iş bulmada güçlük çekmezken, yaratıcılık ve sosyal duygusal becerileri olmayan bireylerin zorlanacakları düşünülmektedir.

Pandemiyle birlikte dönüşen eğitim modelinde ‘bilişsel esneklik’ becerisinin yani hayata dair kayıplar, zorluklar, tehdit karşısında bireylerin uyum becerisi, stresimizi kontrol edebilme becerimiz etkili olacaktır. Pandemi, bu öngörülemeyen dünyada sadece öğrencilerin değil tüm insanlığın ihtiyaç duyacakları becerileri (bilinçli karar verme, öğrenmeyi öğrenme, yaratıcı problem çözme ve belki de her şeyden önce uyum sağlama gibi becerileri) hatırlatma ve kazanmaları için imkân veren hayat boyu öğrenme yaklaşımını yeniden düşünmek için aynı zamanda bir fırsat sunmuştur. Bu becerilerin tüm insanlık için bir öncelik olarak kalmasını sağlamak amacıyla eğitimin her zaman ve her yerde herkes için olduğunu öne süren hayat boyu öğrenme yaklaşımı, pandemi döneminde daha da önem kazanmıştır.

Bir gün bu salgın sona erdiğinde; çocuklarınız ve gençlerle birlikte bu günlere baktığınızda, zor zamanları atlatabilmeye dair inanılmaz bir yeteneğe sahip olduğunuzu, onlarla daha iyi ilişkiler kurma şansı yakaladığınızı hatırlayacaksınız. Unutulmamalıdır ki, edindikleri bu tecrübelerle geleceklerine yön vermek ve fark yaratmak gençlerimizin elindedir.