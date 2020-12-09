Pandemi döneminde evde bakım önerileri

Pandemide çoğu insan ellerini yıkıyor veya el dezenfektanı kullanıyor. Birçoğu aynı zamanda toplum içinde veya mesai saatleri sırasında, genellikle saatlerce yüz maskesi takıyor.

Bu önlemler, koronavirüs hastalığına (Covid-19) neden olan virüsün yayılmasını azaltmanın anahtarıdır. Ancak cildinizi tahriş edebilir ve zarar verebilirler. Elleriniz ve yüzünüz için birkaç cilt bakımı değişikliği yapmak, bu etkilere karşı koymanıza yardımcı olabilir.

- Yüz bakımı

Pandemi dönemin herkes, Covid-19 salgını nedeniyle maske takıyor. Maskenin altındaki terli veya nemli koşullar sivilcelerin çıkmasına ve diğer cilt sorunlarına yol açabilir. Bunun dışında da evde geçirilen süre ekstra cilt bakımı için değerlendirilebilir.

Bu dönemi düzenli bir cilt bakımı rutini uygulamak için fırsat olarak görebilirsiniz. Cilt temizliği, peeling, bakım ve nemlendirici uygulanabilir. Komedojenik olmayan yani cilt gözeneklerini tıkamayan ürünleri seçilmeye özen gösterilmelidir. Yağlı bir cilde sahipseniz, su bazlı bir nemlendirici seçebilirsiniz. Cilt tipinize uygun kil maskesi tercih edebilirsiniz.

Akne geliştirirseniz cildinizi düzenli olarak temizleyin. Suda çözünen bir nemlendirici kullanabilirsiniz. Ayrıca, bölgenin iltihaplanmasına ve enfeksiyona neden olabilecek sivilceleri patlatmaktan veya sıkmaktan kaçınmalısınız.

- El Bakımı

Covid-19'a karşı korunmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri ellerinizi temiz ve mikroplardan uzak tutmaktır. Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sık sık sabun ve suyla yıkamanızı veya en az %60 alkol içeren alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanmanız öneriliyor.

Ancak bol miktarda el yıkama, ellerinizi doğal yağlarından uzaklaştırabilir. Kuru, çatlamış cildi önlemek için ise evde bakım uygulayabilirsiniz. Ellerinizi yıkamak için soğuk veya ılık su ile sabun kullanabilirsiniz. Sıcak su, sizi hasta edebilecek mikroplara karşı ekstra yardımcı olamaz. Ayrıca sıcak su cilt hasarını artırabilir. Cildinizi korumak için temizlik esnasında eldiven kullanabilirsiniz. Yüzeyleri temizlemek için dezenfektanlar mikroplara karşı etkilidir, ancak bazı bileşenler ellerinize zarar verebilir. En önemlisi ellerinizi nemlendirmelisiniz. Ellerinizi yıkadıktan sonra nazikçe durulayın ve kurulayın. Hemen ardından bol miktarda nemlendirici uygulayın. Elleriniz bir dakika kadar sonra hemen kuruyorsa, daha fazlasını uygulayın. Hipoalerjenik ve cildinizi tahriş edebilecek kokular ve boyalar içermeyen bir nemlendirici kullanın. Nemlendiriciyi el altında tutabilirsiniz. Bu kullanım kolaylığını arttırır.

- Online profesyonel bakım hizmeti alınabilir

Pandemi döneminde cilt bakım merkezlerinden destek almak mümkün değil. Evde kalmak durumunda kalınan bu dönemde evde cilt bakımı için zaman ayrılabilir. Ancak cildi tanımadan, cilt analizi yapmadan satılan ürünlere güvenerek cilt bakımı yapmak doğru değil. Örneğin kişinin alerjisi olabilir. Bitkisel tedaviler, örneğin limon suyu, aknelerin çoğalmasına neden olabilir. Anti-aging etkili olduğu için kullanılan ürünler cilde aksi bir etki yaratabilir ya da sivilce gibi reaksiyonlar oluşabilir.

Bitkisel bakımlar her zaman masum değildir. Bu nedenle online olarak uzmanlardan destek alınabilir ve profesyonel ürünlerin evde uygulanabilir olanları kullanılabilir.