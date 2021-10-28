Erkeklere yönelik güzellik uygulamaları nelerdir?

Erkeklere yönelik uygulamaları detaylıca incelemek gerekirse;

Lazer epilasyon uygulamaları

Kadınlara kıyasla erkeklerde lazer epilasyon uygulanabilecek daha fazla bölge mevcuttur. Kişilerin ihtiyaçlarına göre sırt, kol, bacak, koltukaltı, genital, kalça, ense, göğüs, yüz, omuz, boyun, kulak ve yanak bölgesine işlem yapılabilmektedir. Düzenli yapıldığı zaman kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde etmek mümkündür.

Cilt bakım uygulamaları

Erkeklerde temiz ve sağlıklı cilt görüntüsü için tercih edilen yöntemlerden biri hydrafacial cilt bakım uygulamasıdır. Hydrafacial uygulaması ile cilt temizliği ile birlikte leke ve yüzeysel kırışıklık sorunları da ortadan kaldırılabilir. Seans ve tedavi süreci kişinin ihtiyaçlarına göre değişmektedir.

Botoks uygulamaları

Erkeklerde kadınlara göre çizgiler daha derin oluşmaktadır. Bu sebeple sıklıkla botoks uygulamaları kaş çatma çizgisi ve alındaki yatay çizgilere yapılmaktadır. Botoks uygulaması ile oluşan derin kırışıklıklar ve çizgilerinin hafifletilmesi hedeflenir. Yaklaşık 30 dakika lokal anestezi ile gerçekleştirilen işlemin etkisini 1 hafta içinde kendini belli etmektedir.

Dolgu uygulamaları

Erkeklerin yüzde 80’inde orta yüz kısmında doku azlığı vardır, bu nedenle dolgu uygulamaları özellikle erkeklerin orta yüzlerinde sıkça uygulanmaktadır. Normalde kadınlara göre bir uygulama olarak düşünülse de dolgu uygulamaları erkeklerde de orta yüzü hacimlendirerek daha diri ve daha genç bir ifadeye sahip olmaları sağlanmaktadır.