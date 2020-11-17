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GeriŞehnaz Askeroğlu Ameliyatsız vücut şekillendirmede son trendler
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Haberler>Yazarlar>Şehnaz Askeroğlu>Ameliyatsız vücut şekillendirmede son trendler

Yazarlar
Fotoğraf: Alamy
17.11.2020 - 09:36 |  Son Güncelleme:

Ameliyatsız vücut şekillendirmede son trendler

Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Güzellik Danışmanı
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Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Ameliyatsız vücut şekillendirmede son trendler
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Herkesin hayali şüphesiz kusursuz bir vücut. Ancak kötü beslenme, hareketsiz yaşam, sigara, uykusuzluk veya hamilelik gibi durumlarda bağ dokusu zayıflar ve kollajen lifleri elastikiyetini kaybedebilir.

Hücrelerdeki yağ üretimi ve yağ yakımı arasındaki dengesizlik, büyük yağ hücrelerinin oluşmasını destekleyerek selülite zemin hazırlar. Kalçalarda, bacaklarda ve kolların üst kısımlarındaki tipik portakal kabuğu görüntüsü kadınların genelini etkilemektedir.

Akustik dalga terapisi yani AWT, vücudun kendi doğal mekanizmalarını kullanan bir sistem olup; bölgesel zayıflama, dokuların sıkılaşması ve selülit tedavisi için kullanılmaktadır. Ameliyatsız vücut şekillendirme denildiğinde en doğru başlangıç olarak görülür ve senelerdir teknolojisi geliştirilerek en fazla uygulanan teknik olarak sayılabilir.

Uygulama yapılan bölgeler

-    Bacak

-    Kalça

-    Karın

-    Üst kol 

-    Tüm vücut

AWT, uygulama alanına soğuk jel sürüldükten sonra uygulama bölgesine özel başlıklar kullanılarak masaj yapar gibi uygulanmaktadır.  AWT lokalize yağ birikimi olan kalça, ön kol, bacak, göbek gibi tüm bölgelere yapılabilir.

Akustik dalgalar (AWT) ideal bir vücut şekillendirme seçeneği sağlar. Akustik dalgalar, ortam basıncına göre çok daha yüksek basınçlı ses dalgalarıdır. Bu dalgalar yağ hücre zarlarını hedef alır. Uygulanan yüksek basınçlı bu ses dalgaları yağ hücre zarlarının parçalanmasını sağlar. AWT tedavisinin vücut şekillendirme, kalçalarda sıkılaşma ve toparlanma, daha sıkı bacaklar ve daha pürüzsüz cilt yüzeyine kavuşma olanak sağlamaktadır.

Sonuçlar;

-    Derinin canlanması ve yumuşaması

-    Bağ dokuların sıkılaşması ve deri altındaki yağ hücrelerinin küçülmesi 

-    Vücutta selülitten etkilenen bölgelerde azalma 

-    Sorunlu bölgelerde gözle görülür incelmenin sağlanması

-    Lenf sistemi harekete geçirme

AWT tedavisinde uygulanacak seans sayısı sabit değildir. Yapılacak bölgeye, bölgedeki yağ oranına göre AWT tedavisi ve seans sayısı değişkenlik göstermektedir. Ortalama her bir selülit tedavi seansı yaklaşık 30-60 dakika sürer. Selülitin derecesine göre 3-4 gün aralık bırakılarak uygulanacak, 8-12 seans başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. 

Ancak unutulmamalıdır ki bütün ameliyatsız zayıflama ve şekillendirme yöntemleri sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam prensibini gerektirir. Uzun süre sonucun tadını çıkarmak disiplinli olmayı gerektirir.

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Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Güzellik Danışmanı
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