Bir erkek düzenli seks yapabilmek için yeterince sert ereksiyon elde etmekte ve sürdürmekte zorlanıyorsa erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) söz konusudur. Sertleşme sorunun zemininde genellikle tıbbi nedenler olmakla birlikte sorun psikolojik olabilir. Sertleşme sorunu yaratan tıbbi nedenler genellikle penisi besleyen kan damarları ve sinirlerde meydana gelen problemlerdir. Çok sayıda reçeteli ilaç, uyuşturucu kullanımı, alkol ve sigara kullanımı erektil disfonksiyona neden olabilmektedir.

Erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) genel hatlarıyla göz atacak olursak en sık görülen tıbbı nedenler şunlardır:

- Kalp hastalığı ve ve kan damarlarının daralması,



- Diyabetes mellitus (şeker hastalığı)

- Yüksek tansiyon

- Yüksek kolesterol

- Obezite ve metabolik sendrom

- Parkinson hastalığı

- Multipl skleroz

- Tiroid hastalıkları ve testesteron azlığı gibi hormonal hastalıklar

- Peyronie hastalığı

- Sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı

- Prostat hastalığının tedavileri

- Cerrahi komplikasyonlar

- Pelvik bölgeye radyasyon tedavisi

- Sertleşme sorununa neden olan psikolojik nedenler; suç, depresyon, yoğun endişe ve performans korkusu olabilir.

Sertleşme sorunu nasıl tedavi ediliyor?

Günümüzde erkeklerde sertleşme sorunu pek çok yöntemle tedavi edilebiliyor.

Sertleşme sorunu olan erkeklerde son yıllarda artan sıklıkta ESWT şok dalga tedavisi de kullanılmaktadır. Şok dalgaları peniste sertleşmeyi sağlayan hücrelerde yenilenme ve yeni damar oluşumunu tetiklemektedir. Herhangi bir kimyevi madde içermemesi, kolay uygulanabilir olması, kısa sürede sonuç alınabilmesi ve işlemin ağrısız olması gibi pek çok özellik nedeniyle son dönemlerde erkekler arasında sık tercih edilen tedavi modaliteleri arasında yerini almıştır.

Sertleşme sorununda cerrahi olarak penil protez diğer bir tedavi yöntemidir. Diğer tedavi yöntemlerine cevap vermeyen hastalara uygulanır. Penil protez ameliyatı, penis ve skrotum içine bir cihaz yerleştirilerek yapılır. Bu cihaz erkeğin sertleşmesine ve cinsel işlevini yeniden kazanmasına yardımcı olur.

Üç ana tip penis protezi vardır:

Üç parçalı şişirilebilir protezler: Üç parçalı şişirilebilir protez, penise iki silindir, skrotuma şişirilebilir bir pompa ve karın içine sıvı dolu bir kap yerleştirmeyi içerir. Bu bileşenlerin tümü özel borularla bağlanmıştır. Sadece boyuna doğru uzayabilenler olduğu gibi hem enine hem de boyuna büyüyebilen tipleri de mevcuttur. Hastalar tarafından en çok üç parçalı hem enine hem de boyuna şişirilebilen protezler tercih edilmektedir.

İki parçalı şişirilebilir protezler: Bu tip protez, üç parçalı şişirilebilir cihaza benzer ve aynı prensiple çalışır. Bununla birlikte, sıvı dolu ayrı bir kap yerine sıvı, skrotumda pompa içinde tutulur. İki parçalı şişirilebilir cihaz, üç parçalı implant kadar sert değildir. Sertleşmiş durumdan normal vaziyete geçtiğinde de üç parçalı kadar tam bir sönme olmaması dezevantajı olarak bilinmektedir.

Yarı sert veya rijid protezler: Penis içerisinde iki sert protez yerleştirilir. Protezlerin boyutu veya sertliği hiçbir zaman değişmez ve yarı sert bir durumda kalır. Bununla birlikte, kolaylıkla farklı yerleştirilebilirler. Protezler genellikle aşağı doğru bükülür, ancak cinsel ilişki için gerektiğinde yukarı doğru bir pozisyona getirilebilir. Kullanımları çok kolay olsa da, birçok erkek sabit katı hallerini rahatsız edici bulmaktadır. Fonksiyon açısında diğerleri ile benzer özelliklere sahip olmaları ve maliyet olarak öteki protezlerden daha ucuz olmaları bir tercih sebebi olabilirken taşıma zorluğu nedeniyle genellikle rahatsız edici olarak hastalar tarafından kabul edilir.

Penil protez ile ilgili bilimsel olarak çok sayıda çalışma yapılmıştır. Tüm çalışmaların ortak neticesinde ameliyat sonrasında hastalarda anlamlı bir derecede cinsel yaşam kalitesinde artış olduğu bildirilmiştir. Başarı oranı oldukça yüksek olan bu ameliyat sonrasında memnuniyet verici sonuçlar yayınlanmıştır.

Penil protez ameliyatlarından sonra hem kadın hem de erkek partner açısından tatmin edici sonuçlar alınmaktadır. Ameliyat sonrası erkek ve kadın partner memnuniyet oranları oldukça yüksektir.