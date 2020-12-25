Kadınlarda idrar kaçırma nedenleri nelerdir?
İdrar kaçırma kadınlarda oldukça sık görülen ve yaşam kalitesini belirgin olarak düşüren bir durumdur. Genel olarak iki farklı tip daha sık görülür. Stres inkontinansı dediğimiz öksürme, gülme veya hapşırma esnasında olan idrar kaçırma tipidir. Diğer tip ise acil idrara gitme ve sıkışma hissi ve arkasından idrar kaçırmadır. Bunların dışında karışık tip idrar kaçırma ve dolup taşma tipi idrar kaçırma ise görülen diğer tiplerdir. Bazı durumlarda ise sürekli olarak alt ıslaklığı yapan kaçırma tipi bulunmaktadır.
Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre idrar kaçıran kadınlarda pelvik kaslarda zayıflama olduğu, mesanenin depolama ve işeme üzerine etkili kontrol mekanizmasının bozulduğu gösterilmiştir.
Kadınlarda idrar kaçırma genellikle 50 yaş üzerinde sık görülür. Bununla birlikte kadınlar idrar kaçırma açısından her yaş grubunda erkeklerden daha fazla oranda risk taşımaktadırlar.
Hangi durumlar idrar kaçırmaya neden olur?
Aşağıda saydığımız şu durumlar kadınlarda idrar kaçırmaya neden olan en sık faktörlerdir:
- Hamilelik ve doğum
- Yaşlanma
- Obezite
- Pelvik taban kaslarının zayıflaması
- Menopoz
- Alkol ve kafein tüketilmesi
- Aşırı sıvı alımı
- Bazı ilaçlar
- Alzheimer hastalığı gibi nörolojik durumlar
- İdrar yolu enfeksiyonları
- Diyabet
- İdrar yollarının sarkması
- Nörojenik mesane
İdrar kaçırmanın belirtileri nelerdir?
Her bireyde farklı semptomlar görülse de en sık görülen belirtiler şunlardır:
- Tuvalete zamanında gitmezseniz çok sıkışmanız ve idrarı kaçırmanız
- Ağır kaldırma, öksürme, gülme ve hapşırma ile idrar kaçırma
- Bir ameliyat geçirdikten sonra idrar kaçırma
- İç çamaşırda sürekli ıslaklık
- İdrar yaptıktan sonra mesanenin tam boşalmadığı hissi
İdrar kaçırma nasıl teşhis edilir?
İdrar kaçırma tedavisini ürologlar yapar. Hastadan öncelikli olarak detaylı öykü alınır. Daha sonra ayrıntılı bir ürogenital muayene yapılır. İdrar tetkiki, idrar kültürü, ultrason, ürodinami, sistoskopi yapılabilecek tetkikler arasındadır.
İdrar kaçırmanın tedavisi nasıl yapılır?
Tedavi planlanırken hastanın yaşı, idrar kaçırma sıklığı, idrar kaçırmanın tipi, hastanın kullandığı ilaçlar ve hastanın beklentisi göz önünde bulundurulur. Başlıca tedavi yöntemleri aşağıdaki gibidir:
- Davranışsal tedaviler: Burada hastanın mesane eğitimi yapması sağlanır. Hastaya idrarı geldiği zaman mümkün olduğunca mesanesini sıkması ve bu süreyi her seferinde uzatması önerilir. İşerken mesaneyi sıkmak ve gevşetmek ve bu egzersizi her seferinde 8-10 defa yapmak öneriler arasındadır. Diğer bir yöntem sızmayı önlemek için düzenli tuvalet alışkanlığı kazanılması ve mesanenin düzenli boşaltılmasıdır.
- Diyet değişiklikleri: Alkol, kafein ve turunçgiller gibi mesane tahriş edici besinlerden uzak durulması önerilir.
- Pelvik kasların güçlendirilmesi: Bu amaçla hastaya Kegel egzersizleri öğretilir. Biofeedback tedavisi denenebilir. Vajina içine küçük ağırlıklar yerleştirilip vajinayı kasmak diğer bir egzersiz yöntemidir. Pelvik tabana elektriksel uyarı vererek pelvik kasların güçlendirilmesi diğer tedavi yöntemidir.
- İlaçlar: Antikolinerjik ilaçlar ve östrojen desteği uygun hastalarda kullanılmaktadır.
- Aşırı kilolu hastalarda kilo kontrolü sağlanır.
- Aşırı sıvı alımı varsa kısıtlanır.
- İdrar kaçırmaya neden olabilecek ilaçlar değiştirilir.
- Kabızlık problem olan hastalarda kabızlık tedavi edilir.
- Aşırı aktif mesanesi olan hastalar uygun ilaçlar ile tedavi edilir.
- Pesser(sızıntıyı önlemek için vajina içine takılan küçük kauçuk cihaz)
- Mesaneye botoks enjeksiyonları
- İdrar yolu enfeksiyonu varsa tedavisi yapılır.
- Ameliyat sadece ciddi durumlarda uygulanır.
İdrar kaçıran kadınlara öneriler
Problemi ertelemek, doktora gitmeye utanmak sorunun büyümesine neden olabilir. Zamanında tıbbi yardım almak önemlidir. Bunun dışında kadınlar ıslaklığı önlemek için ped kullanabilirler. Bu amaçla üretilmiş özel külotlar vardır.
Sağlıklı günler dileriz.