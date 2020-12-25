Kadınlarda idrar kaçırma nedenleri nelerdir?

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre idrar kaçıran kadınlarda pelvik kaslarda zayıflama olduğu, mesanenin depolama ve işeme üzerine etkili kontrol mekanizmasının bozulduğu gösterilmiştir.

Kadınlarda idrar kaçırma genellikle 50 yaş üzerinde sık görülür. Bununla birlikte kadınlar idrar kaçırma açısından her yaş grubunda erkeklerden daha fazla oranda risk taşımaktadırlar.

Hangi durumlar idrar kaçırmaya neden olur?

Aşağıda saydığımız şu durumlar kadınlarda idrar kaçırmaya neden olan en sık faktörlerdir:

Hamilelik ve doğum

Yaşlanma

Obezite

Pelvik taban kaslarının zayıflaması

Menopoz

Alkol ve kafein tüketilmesi

Aşırı sıvı alımı

Bazı ilaçlar

Alzheimer hastalığı gibi nörolojik durumlar

İdrar yolu enfeksiyonları

Diyabet

İdrar yollarının sarkması

Nörojenik mesane

İdrar kaçırmanın belirtileri nelerdir?

Her bireyde farklı semptomlar görülse de en sık görülen belirtiler şunlardır:

Tuvalete zamanında gitmezseniz çok sıkışmanız ve idrarı kaçırmanız

Ağır kaldırma, öksürme, gülme ve hapşırma ile idrar kaçırma

Bir ameliyat geçirdikten sonra idrar kaçırma

İç çamaşırda sürekli ıslaklık

İdrar yaptıktan sonra mesanenin tam boşalmadığı hissi

İdrar kaçırma nasıl teşhis edilir?

İdrar kaçırma tedavisini ürologlar yapar. Hastadan öncelikli olarak detaylı öykü alınır. Daha sonra ayrıntılı bir ürogenital muayene yapılır. İdrar tetkiki, idrar kültürü, ultrason, ürodinami, sistoskopi yapılabilecek tetkikler arasındadır.

İdrar kaçırmanın tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi planlanırken hastanın yaşı, idrar kaçırma sıklığı, idrar kaçırmanın tipi, hastanın kullandığı ilaçlar ve hastanın beklentisi göz önünde bulundurulur. Başlıca tedavi yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Davranışsal tedaviler: Burada hastanın mesane eğitimi yapması sağlanır. Hastaya idrarı geldiği zaman mümkün olduğunca mesanesini sıkması ve bu süreyi her seferinde uzatması önerilir. İşerken mesaneyi sıkmak ve gevşetmek ve bu egzersizi her seferinde 8-10 defa yapmak öneriler arasındadır. Diğer bir yöntem sızmayı önlemek için düzenli tuvalet alışkanlığı kazanılması ve mesanenin düzenli boşaltılmasıdır.

Diyet değişiklikleri: Alkol, kafein ve turunçgiller gibi mesane tahriş edici besinlerden uzak durulması önerilir.

Pelvik kasların güçlendirilmesi: Bu amaçla hastaya Kegel egzersizleri öğretilir. Biofeedback tedavisi denenebilir. Vajina içine küçük ağırlıklar yerleştirilip vajinayı kasmak diğer bir egzersiz yöntemidir. Pelvik tabana elektriksel uyarı vererek pelvik kasların güçlendirilmesi diğer tedavi yöntemidir.

İlaçlar: Antikolinerjik ilaçlar ve östrojen desteği uygun hastalarda kullanılmaktadır.

Aşırı kilolu hastalarda kilo kontrolü sağlanır.

Aşırı sıvı alımı varsa kısıtlanır.

İdrar kaçırmaya neden olabilecek ilaçlar değiştirilir.

Kabızlık problem olan hastalarda kabızlık tedavi edilir.

Aşırı aktif mesanesi olan hastalar uygun ilaçlar ile tedavi edilir.

Pesser(sızıntıyı önlemek için vajina içine takılan küçük kauçuk cihaz)

Mesaneye botoks enjeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonu varsa tedavisi yapılır.

Ameliyat sadece ciddi durumlarda uygulanır.

İdrar kaçıran kadınlara öneriler

Problemi ertelemek, doktora gitmeye utanmak sorunun büyümesine neden olabilir. Zamanında tıbbi yardım almak önemlidir. Bunun dışında kadınlar ıslaklığı önlemek için ped kullanabilirler. Bu amaçla üretilmiş özel külotlar vardır.

Sağlıklı günler dileriz.