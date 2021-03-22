5 adımda kronik prostatit tedavisi

Kronik prostatitin 3 ana tipi mevcuttur.

• Kronik bakteriyel prostatit: Bu durumda bir bakteri prostatın iltihaplanmasına ve şişmesine yol açar. Bu hastaların idrar tahlillerinde lökosit ve bakteri bulunur. Genç ve orta yaşlı erkeklerde görülür.

• Kronik bakteriyel olmayan prostatit: Hastada kronik prostatit belirtileri vardır ancak idrarda bakteri bulunmaz. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. İdrarda lökosit vardır ancak bakteri bulunmaz.

• Kronik pelvik ağrı sendromu: Hastada prostatit semptomları vardır ancak iltihap yoktur. Nedeni tam olarak bilinmemektedir.



Kronik prostatit neden olur?

Kronik bakteriyel prostatit, bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanır. Bakteriler prostata üretra yoluyla ulaşırlar. Üretra, idrarı vücuttan dışarı atan tüptür. Enfeksiyon ayrıca idrar kesesi iltihabından ya da idrar sondasının enfekte olmasından kaynaklanabilir. Bazı bakteriyel enfeksiyonlar prostat taşlarının oluşmasına neden olurlar. Prostat taşları genellikle bir haşhaş tohumu kadardırlar ve fizik muayene ile tespit etmek güçtür. Prostat taşları iltihaplanırsa kronik prostatit yaparlar ve tedaviyi güçleştirirler. Genel olarak kronik prostatit nedenlerini sıralayacak olursak:

• İdrar akışının tıkanmasına neden olan durumlar

• Klamidya gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar

• Bağışıklık sisteminin prostata saldırısı (otoümmün hastalık)

• Ürik asit gibi prostatta tahriş yapan maddeler

• Sinir ve kaslardaki anormallikler

Kronik prostatit için risk faktörleri nelerdir?

Bazı durumlarda prostatit gelişmesi ve bu durumun kronikleşmesi daha kolay olur. Bunlar:

• Genç ve orta yaşlı olmak

• Daha önceden prostatit geçirmiş olmak

• İdrar kesesinde veya üretra’da enfeksiyon olması

• Bisiklete veya ata binme esnasında travma geçirmek

• İdrar sondası takılmış olmak

• AIDS olmak

• Prostat biyopsisi yaptırmış olmak

Prostatit belirtileri nelerdir?

Prostatit belirtileri nedene bağlıdır. Başlıca belirtiler şunlardır:

• İdrar yaparken ağrı ve yanma

• Kesik kesik işeme

• Geceleri sık idrara çıkma

• Acil idrara çıkma ihtiyacı

• Bulanık idrar

• İdrarda kan

• Karın, kasık ve belde ağrı

• Skrotum (testisleri saran deri kese) ile rektum (makat bölgesi) arasında ağrı

• Penis ve testislerde ağrı

• Ağrılı boşalma

• Prostatit belirtileri ile beraber grip benzeri semptomlar

Kronik prostatitin komplikasyonları nelerdir?

• Prostattaki iltihabın kana karışması

• Epididimit

• Prostat apsesi

• Kısırlık



Kronik prostatit nasıl tedavi edilir?

Birinci basamak: Yaşam tarzı değişiklikleri

İkinci Basamak: İlaç tedavileri

Üçüncü basamak: Tamamlayıcı tıp uygulamaları

Dördüncü basamak: Minimal invaziv yaklaşımlar

Beşinci basamak: Cerrahi tedavi



Kronik prostatit tedavisinde uzun süreli antibiyotik kullanılır. Tedavi 4-6 hafta kadar uzun sürebilir. Prostat içindeki irini boşaltmak için prostat masajı faydalı olabilir. Ağrı kesiciler hastanın konforunu sağlamaya yardımcıdır. Ilık banyo faydalıdır. Alkol, kafein ve asitli yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Uzun süre oturmak ve bisiklete binmek gibi prostatı tahriş edebilecek aktivitelerden uzak durmak gerekir. Bol miktarda kafein içermeyen içecek tüketmek faydalıdır.

Kronik prostatit nasıl önlenir?

Kronik prostatitin bakteriyel formları iyi hijyen ile önlenebilir. Penis temiz tutulursa üretra’ya (idrar kanalına) bakteri girme ihtimali azalır. Bol su içerek sık idrar yapmak faydalıdır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için korunmasız seksten uzak durmak gerekir. Birden fazla cinsel partner cinsel yolla bulaşan hastalık riskini artırır.



Yukarıda saydığımız belirti ve bulgular sizde veya bir yakınınızda varsa derhal bir üroloji hekimine başvurunuz.