Emzirmek, bağ kurmaktır

Adına Marasmus Sendromu ya da dokunulmama, şefkat eksikliği denilen bu tabloda, şefkatsiz ve kucaklanmadan yoksun bir çocuğun ölüm tehlikesi olduğunu bilmeliyiz. Emzirme bu tehlikeyi belki de en aza indirecek, mucize bağlar oluşturacak, eşsiz bir deneyim, bir tutku, bir çeşit aşk, bebeğe sadece annesi tarafından sunulan çok özel bir deneyim… Ve bu aşk karşılıklı... Çünkü bebek de annesine bu eşsiz deneyimi armağan eden taraf. Yani anne ve bebek 'bir çift', iş birliği, uyum ve ahenk içinde çalışan 'bir ekip', bu müthiş sevgi deneyiminin 'iki aşığı'...

Emzirmek, hayat kurtarır

UNICEF’in 2018 verilerine göre; yüksek gelirli ülkelerde, her 5 bebekten 1'i asla anne sütü almıyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerde, neredeyse tüm bebekler emziriliyor. Emzirmenin yaygınlaşması yılda 800.000'den fazla hayat kurtarabilir.

Ülkemizde 1-7 Ekim Ulusal Emzirme Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftaya özel bu makalemde; emzirmenin anne sağlığına ve bebeğe faydaları, anne sütünü artıran öneriler üzerinde durmak istedim.

Emzirmek, tasarruftur

Yüksek gelirli ülkelerde, düşük emzirme oranları yıllık 230 milyon dolardan daha fazla, düşük ve orta gelirli ülkelerde yıllık 70 milyar dolarlık zarardan sorumlu tutulmaktadır.

Emzirmenin bebek sağlığına yararlarını sıralayacak olursak:

- Bağırsakları kaplaması, burada dost bakterin çoğalmasını sağlaması: Anne sütü alan bebeğin bağırsak florası, ‘bifidobakteri’ adı verilen dost, zararsız bakterilerle zaman içinde şekillenir. Bu bakteriler barsak pH’ını asidik tutarak, zararlı bakterilerle savaşırlar. Savunma sistemini oluşturur ve sindirimi kolaylaştırırlar.

-Bebekleri ishal ve solunum yolu enfeksiyonları karşı korur.

-Emzirilen bebeklerde astım ve alerjiler daha azdır.

-Bulaşıcı olmayan hastalıklar, özellikle çocukluk çağı obezitesi, kardiyovasküler hastalık ve diabetes mellitus insidansı üzerinde koruyucu etkiye sahip.

-Daha yüksek IQ.

Anne için emzirmek; hamilelik kilolarını kaybetmelerine ve hamilelik sonrası hormonları dengelemelerine yardımcı olur. Annenin obezite riskini azaltır. Gebelik diyabeti olan annelerin hayatlarının ilerleyen dönemlerinde Tip 2 diyabete yakalanma olasılığı daha yüksektir. Ancak emzirmek bu riski azaltabilir ve çocuktaki diyabeti azaltabilir.

Anne sütü kanser savardır

Anne sütündeki kanser öldürücü protein olan alpha-lactalbumin (HAMLET), 1995’te tesadüfen Catherina Svanborg tarafından keşfedildi. Google’da tarama yaparsanız, anne sütü ile şifa bulmuş pek çok kanser hastasına da rastlayabilirsiniz. Özellikle anne sütünden üretilmiş ilacın klinik öncesi çalışmasının yapıldığı ve piyasaya sürülmeye hazırlandığını belirten haberlere rastlamanız da mümkün. Neden bebeklerin kansere yakalanmadığını şimdi daha iyi anlıyoruz. İşte bu mucize madde, bedendeki kanserli hücreyi bulup, öldürme özelliğine sahip.

Kanserlerden korunma emzirme süresiyle ilişkilidir

Anne ne kadar uzun süre emzirirse; rahim ve meme kanserine yakalanma riski o kadar azalır.

Anne sütünü neler arttırır?

Bu sorunun tek bir cevabı var: Emzirmek! Hastanede maalesef, kan şekeri düşüklüğü, sarılığın yükselmesi gibi sebeplerle bebekler ilk olarak anne sütü ile tanışmak yerine, formula ile tanışmakta. Bir şeye nasıl başlarsanız, öyle gitmeye yatkınlık olur. İşte sizi bu gibi gereksiz mama kullanımlarından koruyacak tek şey; bilgidir. Sütünü arttırmak isteyen annelere ilk tavsiyem; hamile iken emzirme eğitimlerini almaktır. Bu eğitim; tıpkı aşı gibi hastalık gelmeden sizi korur. Doğum sonu mama başlanmadan, siz nasıl bir yaklaşım sergileyeceğinizi bilir, hastaneye yazılı bir talep listesi iletirseniz, doğumdan hemen sonra bebeğinizle tensel temas yaparak, ilerideki süt yapımınızı belirlemiş olursunuz.

Bebekler emmeye programlı doğarlar

Yenidoğanın ilkel reflekslerinden olan emme, arama refleksleri, onun hayatta kalmasını sağlayan bir başka yeteneğidir ve onda doğuştan vardır. Bu yetenekler doğumdan sonraki ilk dakikalarda ortaya çıkar. Bu dönemi bir fırsat penceresi olarak kullanmak, ileride yaşanacak emzirme sorunlarından koruyucudur. Bu nedenle doğumdan sonraki ilk bir saat içinde mutlaka bebeğin meme ile buluşması ve emzirmenin gerçekleşmesi, anne memesinde süt arttıran reseptörlerin oluşmasını sağlar.

Yaşama sağlıklı başlangıç yapmak için, tıpkı doğuma hazırlanır gibi emzirme konusuna da hazırlanmak, iyi doğal çözümdür. Pek çok sorundan ve süt azlığından koruyucudur.