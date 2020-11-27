Uzaktan sağlık hizmeti alırken dikkat etmemiz gerekenler

Göz probleminiz için uzaktan görüntülü muayene hizmeti alacaksanız, aşağıda özetlediğim noktalara dikkat etmenizde fayda var…

Hangi göz şikayetlerinizde uzaktan görüntülü sağlık hizmeti alabilirsiniz?

Gözlerde kızarma, yanma, batma, çapaklanma, kaşıntı, şişme gibi durumlarda göz doktorunuzu görüntülü arayarak uzaktan sağlık hizmeti alabilirsiniz. Doktorunuz sizinle görüştükten sonra tedavi önerilerinde bulunabilir ve sizi daha sonra tekrar uzaktan görüşme ile ya da kliniğe çağırarak kontrol edebilir.

Göz doktoruna bizzat gitmeniz gereken durumlar neler?

Ani görme kaybınız varsa hiç beklemeden göz doktoruna başvurmalısınız. Gözde ışık çakması, çift görme, göz bebeğinde büyüme/küçülme gibi durumlarda da acil göz doktoruna başvurmalısınız. Bu durumlarda hızlı teşhis ve tedavi çok önemlidir. Ayrıca ışık hassasiyetiniz arttığında, şiddetli göz ağrınız olduğunda da bizzat göz doktoruna gitmelisiniz.

Kronik (süreğen) göz hastalıklarınız varsa, klinikteki göz muayenelerinizi aksatmamalısınız

Siz fark etmeseniz bile göz tansiyonunuz yükselebilir ve geri dönüşsüz bir görme kaybına yol açabilir. Glokom (göz tansiyonu) sinsi bir hastalıktır. Eğer glokom hastasıysanız ve evde göz tansiyonunuzu ölçecek bir cihazınız yoksa, düzenli göz muayenenizi aksatmamalısınız. Ayrıca diyabetik retinopati (şeker hastalığının göze vurması) hastalığınız varsa belli aralıklarla göz muayenesi olmalısınız. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığınız (görme merkezinde yaşa bağlı bozulma) varsa, doktorunuzun size vermiş olduğu kareli kağıt testini evde düzenli aralıklarla yapmalı ve görmenizde kayıp/bozulma fark ederseniz göz doktorunuza başvurmalısınız.

Tele-tıp görüşmesi öncesi yapmanız gereken hazırlıklar neler?

Göz damlası ya da göz pomadı, göz vitamini gibi ilaçlar kullanıyorsanız, ilaçlarınızı veya isimlerini görüşme öncesinde yanınıza almanız görüşme akışını hızlandıracaktır. Geçirdiğiniz göz ameliyatları varsa bunların tarihleri de size görüşme sırasında sorulabilir, görüşme öncesinde tarihleri not alın.

Günümüzde bizzat muayeneye gitmeden tanı ve tedavisi yapılamayan hastalıklar, ilerde tele tıp ile takip edilebilecek

Bilgisayar ve akıllı telefon aplikasyonları ile görme seviyesinin tespiti, göz dibi fotoğraflarının çekilmesi ve göz kaymasının ölçülmesi artık mümkün. Kişisel kullanıma uygun göz tansiyonu ölçüm cihazları ile evde göz tansiyonunuzu ölçebilir ve göz doktorunuza bu sonuçları bildirebilirsiniz. Henüz ülkemizde yaygın olmasa da bu uygulamaların gitgide daha çok kullanılacağı aşikar…

Uzaktan sağlık hizmeti elbette detaylı bir muayenenin yerini tutamaz. Ancak Covid-19 yüzünden taktığımız maskeler ve sosyal mesafe, klasik muayene sırasındaki sözsüz iletişimi ve empatiyi bozdu. Uzaktan görüntülü görüşmelerde; arada fiziksel mesafe olsa da, maskesiz oldukları için hasta ve doktor birbirinin yüz ifadesini görebiliyor, yeterli bir iletişim kurabiliyor. İçinde bulunduğumuz pandemi şartları ve saydığımız bu nedenlerle; hem hastalar, hem de doktorlar uzaktan sağlık hizmetlerine gitgide daha sıcak bakıyor.